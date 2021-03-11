Bangkok'ta geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren Karahan Çantay'ın (47) kız kardeşi Ceyhan Betül Çantay, ağabeyi hakkında çıkan haberlere isyan ederek, "Abim kimsesiz, sahipsiz değil" dedi.
Cenazeyi almaya pandemi nedeniyle gidemediklerini anlatan Çantay, "Bangkok Büyükelçiliği'yle iletişim halindeyiz. Yarın naaşı Türkiye'ye gelebilir. Ankara'da defnedeceğiz" şeklinde konuştu.
Milliyet'ten Sercan Kısmet'e konuşan Betül Çantay; modelin, yaşadığı sansasyonel olayların ardından ABD'ye gittiğini, 2014 yılında ise Türkiye'ye dönerek, ODTÜ'deki eğitimini tamamladığını belirterek, "2017'de hep yaşamak istediği Tayland'a gitti. Orada öğretmenlik yapıyordu. Her sene yanımıza gelirdi" açıklamasını yaptı.
Ceyhan Betül Çantay, motosiklet kazasında yaşamını yitiren ağabeyi Karahan Çantay için, "Çok neşeli biriydi. Tayland'da kaldığı dönemde her yıl 2-3 defa yanına gidip, zaman geçirirdik. Beş yaşındaki bir çocuğun kalbine sahipti. Kimseyi üzmez, girdiği her ortamda sevilirdi" ifadelerini kullandı.
Modelin yeğeni Özlem Şen ise, "Normalde bile cenazenin başka ülkeye getirilmesi uzun sürüyor. Konsolosluklar ile şirketler anlaşma yapıyormuş. Zaten pandemi var. Biz de bir an önce ülkesine getirilmesi için çabalıyoruz. Ama kesinlikle burada defnedilecek. Orada kalmayacak" şeklinde konuştu.
ADI SİBEL CAN'LA AŞK DEDİKODULARINA KARIŞMIŞTI
Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken Mister Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilmişti. Sibel Can ile ilk tanışması da final gecesi olmuştu.
Tacını giydiren Can’ın daha sonra bir klibinde oynaması aralarında aşk dedikodusu çıkmasına neden olmuştu.
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