Karavanla dünyayı gezerken, deniz kaplumbağalarına can oldular

5 AYDA 27 BİN POUND TOPLANDI

Manavgat'a ilk geldikleri dönemde sosyal medya hesabına yüklediği video aracılığıyla 'Caretta Merkezi' kurulması için paraya ihtiyaç duyulduğundan bahsedip, Youtuberlardan destek istediklerini anlatan Chris Fisher, sahilde 'Bilgi Gözlem Merkezi' kurulmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Marianne Fisher ise Manavgat sahilinde yapılan çalışmalara dünyanın farklı yerlerindeki Youtuberların desteğinin devam edeceğini belirtti.

Youtuberlar aracılığıyla dünyanın her yerinden insanların Manavgat'ta deniz kaplumbağaları için yapılanlardan haberdar olduğunu anlatan Marianne Fisher, "27 bin poundun üzerinde para toplandı. Hesap açık kalacak çünkü DEKAFOK'un desteğe ihtiyacı var. Tek bir kişinin cesareti ve arzusuyla parasız yapılabilecek işler değil bunlar. Desteklememiz gerekiyor. Yardımların devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.