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"İsviçre'nin dünyanın her yerine sattığı bir Appenzeller peyniri var. İnanın Kars kaşarı, İsviçre’nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir. Yeter ki dünya pazarlarına taşıyabilelim. İtalya’da Bra peynirleri var. Dünyada en fazla satışı olan peynirlerdendir. İnanın Kars kaşarı Bra peynirin de rakibidir. Eğer ki hakkıyla biz üretip, kamudan, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hakkıyla destek alabilirsek çok iyi olacak. Ekmekte, zeytinde, temel gıdanın tümünde yüzde 1 KDV varken, biz kaşarda yüzde 8 KDV ödüyoruz. Biz yüzde 8 KDV öderken bu ürünü geliştirme, rakiplerimizle kalite yarışı yapmamız çok zor. Bu konuda bir destek ve hoşgörü beklemekteyiz. Kars’ın doğasından gelen Kars kaşarının sarılığı varken peynir dünya pazarlarındaki yerini edinmiş ama biz onlara sahiplik edip, onları o alanda, o ligde tanınır, görülür kılamıyoruz, pazara sunamıyoruz. Pazara doğru sunabilirsek, bizi tercih eden insan sayısı artacak ve tümüyle de yarışacak durumdayız."

