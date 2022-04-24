Kars’ta ağaçlar baraj suyu altında kaldı

- Çok güzel bir görüntüsü var. Kars-Ardahan-Göle karayolu, eski karayolu 5-6 kilometre şehre doğru sular altında kalmaya başladı. Yaban hayatının zengin bir görüntüsü var. Çok çeşitli kuşlar var burada. Tabii bunun da seyri doyumsuz bir görüntü oluşturuyor” dedi.