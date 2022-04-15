İlkbaharın renkleri Alibeyköy Barajı'nda görsel şölen oluşturdu

15 Nisan 2022 Cuma, 16:35

Alibeyköy Barajı ve havzasında bulunan Güzelce Kemeri, hız dronuyla izlendi.

Baraj suyu, güneşli havayla gökyüzünün ve çevresindeki ormanlık alanların renklerini aldı. Yeşilin ve mavinin tonlarıyla renklenen suya yansıyan bulutlar da güzel bir görüntü sağladı





YARISINA KADAR DOLDU

Alibeyköy Barajı havzasındaki yüksekliği 29.5, uzunluğu 155 metre olan Mimar Sinan eseri Güzelce Kemeri de ilkbahar tonlarına hakim olan suya yansıdı.

Son yağışlarla barajdaki su seviyesinin yüzde 73'ü aşmasıyla kemerin alt gözlerinin yaklaşık yarısına kadar suyla dolduğu görüldü.







