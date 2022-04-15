İlkbaharın renkleri Alibeyköy Barajı'nda görsel şölen oluşturdu
İstanbul'a içme suyu sağlayan Alibeyköy Barajı'na güneş ışığının etkisiyle yansıyan ilkbaharın renkleri, suda güzel görüntüler oluşmasını sağladı
Alibeyköy Barajı ve havzasında bulunan Güzelce Kemeri, hız dronuyla izlendi.
Baraj suyu, güneşli havayla gökyüzünün ve çevresindeki ormanlık alanların renklerini aldı. Yeşilin ve mavinin tonlarıyla renklenen suya yansıyan bulutlar da güzel bir görüntü sağladı
YARISINA KADAR DOLDU
Alibeyköy Barajı havzasındaki yüksekliği 29.5, uzunluğu 155 metre olan Mimar Sinan eseri Güzelce Kemeri de ilkbahar tonlarına hakim olan suya yansıdı.
Son yağışlarla barajdaki su seviyesinin yüzde 73'ü aşmasıyla kemerin alt gözlerinin yaklaşık yarısına kadar suyla dolduğu görüldü.
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