<p>Kastamonu'da yapılan restorasyonda 514 yıllık geçmişi bulunan Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddiası sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.</p>
1

Kastamonu'da yapılan restorasyonda 514 yıllık geçmişi bulunan Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddiası sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

<p>Kastamonu ve İstanbul'da müderrislik yapmış, Diyarbakır, Manisa ve Belgrad kadılıklarında bulunmuş Kadı Nasrullah tarafından 1506 yılında yaptırılan Nasrullah Camii'ne yapıldığı iddia edilen restorasyon sosyal medyada tepkiye neden oldu.<br></p>
2

Kastamonu ve İstanbul'da müderrislik yapmış, Diyarbakır, Manisa ve Belgrad kadılıklarında bulunmuş Kadı Nasrullah tarafından 1506 yılında yaptırılan Nasrullah Camii'ne yapıldığı iddia edilen restorasyon sosyal medyada tepkiye neden oldu.

<p>Nasrullah Camii, 1506 yılında Kadı Yakupoğlu Nasrullah tarafından yaptırılmıştı. Cami içindeki hatlar ve süslemeler ise Kastamonulu ünlü hattat Ahmet Şevket Efendi tarafından yazılmıştı.&nbsp;</p>
3

Nasrullah Camii, 1506 yılında Kadı Yakupoğlu Nasrullah tarafından yaptırılmıştı. Cami içindeki hatlar ve süslemeler ise Kastamonulu ünlü hattat Ahmet Şevket Efendi tarafından yazılmıştı. 

<p>Camii, 2014 yılında onarım ve restorasyon şartıyla devri yapılarak özel bir firmaya kiraya verildi. . İki yıl süren restorasyon çalışmaları sonucunda camii 2016 yılında yeniden ibadete açıldı. Ancak caminin eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark, sosyal medyada tepkiye neden oldu.</p>
4

Camii, 2014 yılında onarım ve restorasyon şartıyla devri yapılarak özel bir firmaya kiraya verildi. . İki yıl süren restorasyon çalışmaları sonucunda camii 2016 yılında yeniden ibadete açıldı. Ancak caminin eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

<p><strong>İSTİKLAL MARŞI'NIN İLK OKUNDUĞU YER</strong></p><p>İstiklal Marşı'nın TBMM'den önce Mehmet Akif Ersoy tarafından ilk kez okunduğu yer olduğu söylenen Nasrullah Camii'nin restorasyon öncesi ve sonrası olduğu iddia edilen görüntüler tepki çekti.</p>
5

İSTİKLAL MARŞI'NIN İLK OKUNDUĞU YER

İstiklal Marşı'nın TBMM'den önce Mehmet Akif Ersoy tarafından ilk kez okunduğu yer olduğu söylenen Nasrullah Camii'nin restorasyon öncesi ve sonrası olduğu iddia edilen görüntüler tepki çekti.

<p>&nbsp;İddialara göre birçok süslemenin kaybolduğu restorasyonda Nasrullah Camii'nin bahçesinde bulunan tarihi şadırvanın da fanusunun kaldırılarak havuza dönüştüğü görüntüler paylaşıldı.<br></p>
6

 İddialara göre birçok süslemenin kaybolduğu restorasyonda Nasrullah Camii'nin bahçesinde bulunan tarihi şadırvanın da fanusunun kaldırılarak havuza dönüştüğü görüntüler paylaşıldı.

Video Haberler