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Camii, 2014 yılında onarım ve restorasyon şartıyla devri yapılarak özel bir firmaya kiraya verildi. . İki yıl süren restorasyon çalışmaları sonucunda camii 2016 yılında yeniden ibadete açıldı. Ancak caminin eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark, sosyal medyada tepkiye neden oldu.