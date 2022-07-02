Kastamonu'daki sel felaketinin izleri Göktürk-1 Uydusu'ndan görüntülendi

İHA
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:16
<p>Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı. </p>

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı. 

<p>MSB, Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığını açıkladı. </p>

MSB, Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığını açıkladı. 

<p>İşte Göktürk-1 Uydusu'ndan çekilen o görüntüler...</p>

İşte Göktürk-1 Uydusu'ndan çekilen o görüntüler...

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