Geçtiğimiz gün oğlu ile birlikte usta sanatçının mezarını ziyaret eden Beste Açar, oğlunun mezar başındaki duygusal anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Beste Açar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Hiç gitmemiş sanki hep var gibi... Babalar anneler asla ölmez ki... Burada görünmeyenin ötesinde rüzgardan başka bir ben sesimle, bir de tüm sonsuz varlığıyla canım babam var. Babam için yapmayı ertelediğim uzun zamandır benim aracılığımla açığa çıkması gereken bana defalarca gelen mesajları var. Babamın ifadeleri her zaman net olmuştur. Babamla bağlandığımda benden istediği şeylerin ağırlığıyla biraz sıkışık bir alanda hissediyor olsam da şimdi zamanı... Yineliyorum bunlar babamın benden yapmamı istediği bir rica. Babam için yazıyorum ki yazacaklarımı babamı yakından tanıyan herkes zaten onun bir parçası olduğunu anlayacaktır."
Beste Açar, açıklamasının devamında babası adına şu ifadeleri kullandı;
"Babam diyor ki; İpek Hanım, soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına ne de şimdiki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasına iznim yoktur!"
İKİ SOYADI İSTİYORSA KIZLIK SOYADINI KULLANSIN
"İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum" diyen Beste Açar, "İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir. Bir diğeri babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü yaşadıkları Balıkesir Gömeç'teki evinde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok!" ifadelerinde bulundu.
ORASI ONUN GÖNÜL KÖŞKÜYDÜ
"Oraya babamı kaybettikten sonra 1 kez 2 yıl evvel İzmir'den dönerken asistanım ve arkadaşımla uğrayıp birkaç saat anıları yad edip ayrılmıştık. Bazı şeyler mümkün kılmıyor benim için orada daha uzun kalmayı... Çok şey yaşandı orada. Babamın her bir santimetresinde emeği var çünkü" diyen Beste Açar, "İnşaatında bile eli emeği çoktur. Hayali orada yaşamak ve orada yaşlanıp ölmekti. İstanbul'dan kaçmıştı çünkü. Orası onun gönül köşküydü. Babam yaşasaydı gösterilecek saygı ve özen neyse şimdi de onu talep ediyorum. Daha çok şey var ama bu kadarı yeterli. Elçiye zeval olmaz" mesajını paylaştı.
Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü de Kayahan'ın kızına sosyal medya hesabından cevap verdi.
"ŞUURSUZ AÇIKLAMA YAPAN ŞAHSA SON SÖZÜM..."
İpek Açar Kömürcü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var, maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde.
Yüce rabbim bana yeniden mutluluğu nasib etti ve yüreği pırlanta olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem.
Ev konusuna gelince tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına harap olmasına gönlümüz el vermedi vermeyecek.
Son nefesime kadar da Kayahan beyin bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim.
Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyetinin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla"
"SAYGISIZLIK"
İpek Açar Kömürcü'nün açıklamaları sonrası Beste Açar da sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak sitemini yineledi.
'Açar'ı hesabından da hayatından da sil lütfen' diyen Beste Açar Instagram hesabından şu şekilde tepki gösterdi.
"Babam
Bunlar benim duygularım değil hepsi babamın.Eseflede babam seni kınıyor. Olayların içinden sıyrılmak için kaç kişi bu açıklamayı yazdınız onuda biliyorum.Kılıf bu sefer uymuyor ne yazık ki.
Paylaşımlarında Sevgi altında Sevgisizlik… Çok yazık. Açıklamamın “Şuursuz açıklama olduğundan bahseden ipek Tüter Kömürcü Hanıma cevabım. Babam yattığı yerde huzurlu değil. İnançlarına ve fikirlerine yaptığın SAYGISIZLIK…
Babama saygı ve yaşatmak için kullandığını söylediğin soyadını kullanmana ASLA BABAM ın izin vermeyeceğini en iyi bilenlerden olduğu halde inat etmenin altında ki neden nedir?Babam senin babacığın gibi bir meslek grubunda olsaydı da yeniden evlendiğinde kullanırmıydın?"
"SİZİ KENDİNİZ OLMAYA DAVET EDİYORUM"
"Gömeçteki evin masraflarına gelince orada eve bakan Nihat Bey,babamın avukatı ve muhasebecesinin bu zamana tüm giderlerini payım olan 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mailleri ve seninde olduğun whatsapp grubumuzda var.
Orada kimlerin kaldığının görüntü ve ses kayıtları var bu önemli değil zaten SEN biliyorsun. Babamın da izniyle eve bulduğum alıcıları da geçtiğimiz ay parayı çok az bulduğunuz için geri çeviren siz İpek Tüter Kömürcü…
Son konuşmamızda dedim ki yarın son günün olduğunu bilsen bu paraya satarmıydın? EVET demiştin ancak bir şeyleri yapmak için ölmek gerekmiyor… Babam da her şeyini bırakıp gitti sen de bende öyle gideceğiz.
Benim tarafımda hiç bir şeyi inkar etmeden serbest bırakmak zamanı şimdi.
Profesyonelce yaklaşmaktan vazgeçip sizi kendiniz olmaya davet ediyorum. Yalan söylemek kendini inkar etmektir. İpek, AÇAR’ı hesabından da hayatından da SİL lütfen. Büyük ustaya olan sevgi ve saygından.
Kendin neysen onlarla kal."
2015’TE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İpek Açar ve Kayahan, 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili, kızları Aslı Gönül'ü 2000 yılında kucaklarına almıştı. Ancak usta sanatçı, 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetmişti.
İpek Açar, Kayahan'ın ölümünden 4 yıl sonra 13 Eylül 2019'da müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmuştu.
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