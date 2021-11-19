Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 12:00
<p>Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10’uncu güne girilirken Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı.<br></p>

Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10’uncu güne girilirken Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

<p>Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, kışı geçirmek için Konya'nın Bozkır bölgesinden Mersin'in Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Müslüme, aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.<br></p>

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, kışı geçirmek için Konya'nın Bozkır bölgesinden Mersin'in Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Müslüme, aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

<p>Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, belediyeler ve AFAD’a bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 10’uncu güne girildi.<br></p>

Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, belediyeler ve AFAD’a bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 10’uncu güne girildi.

<p><strong>ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR</strong></p><p>Halen endişeli bekleyişin sürdüğü bölgede arama çalışmalarının yanı sıra adli soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.</p><p>Ailenin husumetlileri de ortaya çıktı. Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını belirten baba Yağal, <em>"Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz"</em> dedi.</p>

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Halen endişeli bekleyişin sürdüğü bölgede arama çalışmalarının yanı sıra adli soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Ailenin husumetlileri de ortaya çıktı. Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını belirten baba Yağal, "Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz" dedi.

<p>Başka bir videoda ise küçük kızın sokakta yürüdüğü görülüyor.<br></p>

Başka bir videoda ise küçük kızın sokakta yürüdüğü görülüyor.

<p><strong>KAÇIRILMA İHTİMALİ GÜNDEMDE</strong></p><p>Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Müslüme'nin kaçırılma ihtimali de güçleniyor. Ekipler bu ihtimal üzerinde de dururken 3 yaşındaki Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı.</p><p>Sabah'ın haberine göre, Müslüme'nin küçükbaş hayvanların peşinden gittiği görülüyor.</p>

KAÇIRILMA İHTİMALİ GÜNDEMDE

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Müslüme'nin kaçırılma ihtimali de güçleniyor. Ekipler bu ihtimal üzerinde de dururken 3 yaşındaki Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Müslüme'nin küçükbaş hayvanların peşinden gittiği görülüyor.


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