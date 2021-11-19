Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Halen endişeli bekleyişin sürdüğü bölgede arama çalışmalarının yanı sıra adli soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Ailenin husumetlileri de ortaya çıktı. Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını belirten baba Yağal, "Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz" dedi.