Kayseri’de zincirleme kaza: 2’si ağır 6 yaralı

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2021 Pazar, 21:06
<p>Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; 38 UD 007 plakalı otomobil ile 01 AGA 971 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.</p>

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; 38 UD 007 plakalı otomobil ile 01 AGA 971 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

<p>Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobiller seyir halinde olan 38 AK 130 plakalı cip ile 06 CFY 20 plakalı otomobile çarparken, 38 UD 007 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı.</p>

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobiller seyir halinde olan 38 AK 130 plakalı cip ile 06 CFY 20 plakalı otomobile çarparken, 38 UD 007 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı.

<p>Kazada 01 AGA 971 plakalı otomobil sürücüsü ve yolcu ağır yaralanırken, 38 UD 007 ve 06 CFY 20 plakalı otomobillerdeki toplam 4 kişi de hafif yaralandı.&nbsp;</p>

Kazada 01 AGA 971 plakalı otomobil sürücüsü ve yolcu ağır yaralanırken, 38 UD 007 ve 06 CFY 20 plakalı otomobillerdeki toplam 4 kişi de hafif yaralandı. 

<p>Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.</p>

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

<p>İtfaiye ekipleri tarafından yanan araç söndürülürken, yaralılar da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.</p>

İtfaiye ekipleri tarafından yanan araç söndürülürken, yaralılar da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

<p>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.</p>

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler