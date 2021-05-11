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4 MİLYON 412 BİN TL ÖDENDİ

Evrensel'de yer alan habere göre, Diyarbakır mimarisi ve kültürüyle alakası olmadığı ve estetikten yoksun olduğu gerekçesiyle eleştirilen söz konusu heykel ve kavşaktaki peyzaj çalışması için, kayyım yönetimince 4 milyon 412 bin TL ödeme yapıldı.