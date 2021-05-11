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Diyarbakır Havalimanı mevkiinde bulunan Yonca Kavşağı’na dikilen "heykeller" kentte tartışma konusu oldu. Kavşağın dört noktasına dikilen, hasır bilezik, karpuzun içerisinde yer alan çocuk, halay çeken folklor ekibi ve kadayıf tepsisini gösteren kişi “heykelleri” sosyal medya mecralarında gün boyunca paylaşıldı.
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