<p>Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından peyzaj çalışmalarıyla birlikte 4 milyon 412 bin TL'ye dikilen heykeller alay konusu oldu ve tepki çekti.<br></p>
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Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından peyzaj çalışmalarıyla birlikte 4 milyon 412 bin TL'ye dikilen heykeller alay konusu oldu ve tepki çekti.

<p>Diyarbakır Havalimanı mevkiinde bulunan Yonca Kavşağı’na dikilen "heykeller" kentte tartışma konusu oldu. Kavşağın dört noktasına dikilen, hasır bilezik, karpuzun içerisinde yer alan çocuk, halay çeken folklor ekibi ve kadayıf tepsisini gösteren kişi “heykelleri” sosyal medya mecralarında gün boyunca paylaşıldı.&nbsp;<br></p>
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Diyarbakır Havalimanı mevkiinde bulunan Yonca Kavşağı’na dikilen "heykeller" kentte tartışma konusu oldu. Kavşağın dört noktasına dikilen, hasır bilezik, karpuzun içerisinde yer alan çocuk, halay çeken folklor ekibi ve kadayıf tepsisini gösteren kişi “heykelleri” sosyal medya mecralarında gün boyunca paylaşıldı. 

<p><strong>4 MİLYON 412 BİN TL ÖDENDİ</strong></p><p>Evrensel'de yer alan habere göre, Diyarbakır mimarisi ve kültürüyle alakası olmadığı ve estetikten yoksun olduğu gerekçesiyle eleştirilen söz konusu heykel ve kavşaktaki peyzaj çalışması için, kayyım yönetimince 4 milyon 412 bin TL ödeme yapıldı.</p>
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4 MİLYON 412 BİN TL ÖDENDİ

Evrensel'de yer alan habere göre, Diyarbakır mimarisi ve kültürüyle alakası olmadığı ve estetikten yoksun olduğu gerekçesiyle eleştirilen söz konusu heykel ve kavşaktaki peyzaj çalışması için, kayyım yönetimince 4 milyon 412 bin TL ödeme yapıldı.

<p><strong>ALAY KONUSU OLDU</strong></p><p>Söz konusu heykeller Twitter’da ana gündem maddelerinden biriydi. Özellikle karpuz içindeki çocuk heykeli, 500 Milyon TL ile ortadan kaybolan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’a benzetildi.</p>
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ALAY KONUSU OLDU

Söz konusu heykeller Twitter’da ana gündem maddelerinden biriydi. Özellikle karpuz içindeki çocuk heykeli, 500 Milyon TL ile ortadan kaybolan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’a benzetildi.

<p>Kavşağın diğer noktasına da dikilen hasır bilezik heykeli üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsuna benzetilen Osmanlı tuğrası yer alırken, yine elinde kadayıf tepsisi taşıyan erkeğin heykeli de, Afyon yöresine ait kıyafet giydirildiği gerekçesiyle eleştirildi.</p>
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Kavşağın diğer noktasına da dikilen hasır bilezik heykeli üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsuna benzetilen Osmanlı tuğrası yer alırken, yine elinde kadayıf tepsisi taşıyan erkeğin heykeli de, Afyon yöresine ait kıyafet giydirildiği gerekçesiyle eleştirildi.

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