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Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı. Yangın, yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu.
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