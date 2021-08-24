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Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.