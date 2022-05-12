'Kehanet merkezinde' bulunan Apollon heykelleri ziyaretçisiyle buluştu
İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, AA muhabirine, mitolojide Zeus ve Leto'nun oğlu, Artemis'in ikiz kardeşi olan Apollon'un Anadolu kökenli bir tanrı olarak anıldığını söyledi. Apollon kültünün genellikle su kaynağı ve mağara ile ilişkilendirildiğini ve ana tanrıça kültü ile birleştirildiğini anlatan Topal, ölümsüz gençliğin de tanrısı olan Apollon'un genç, güzel, sakalsız, omuzlarına inen bukleli saçları, elinde antik bir çalgı olan lir ile betimlendiğini ifade etti.
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