AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR?
Ayşe Begüm Onbaşı (d. 9 Aralık 2001; Akhisar),Türk aerobik jimnastikçidir. 11 yaşından beri milli formayı taşıyan Ayşe Begüm Onbaşı Red Bull atletidir. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmıştır. Güney Kore'de Haziran 2016'da düzenlenen 14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.
Ayşe Begüm Onbaşı, 9 Aralık 2001 tarihinde tekstilci bir baba olan Serkan Onbaşı ve eşi Seçil'in ilk çocuğu olarak Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. 3 yaşında spor ile tanışan Ayşe Begüm Onbaşı, o günlerde Akhisar’da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde jimnastiğe yöneldi.
2019 yılı itibarıyla Akhisar Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Profesyonel spor yaşamına 7 yaşında başladı. Başlangıçta grup etkinliklerinde yarıştı. 8-9 ve 10-12 yaş kategorilerinde başarılı oldu. 2011-2012'de milli takıma kabul edildi ve Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan'daki uluslararası yarışmalara katıldı. Daha sonra bireysel etkinlikte yarışmaya başladı. Akhisar Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun olan Onbaşı, 2019 yılı sonuna kadar spor çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübü bünyesinde sürdürdü.
Güney Kore, Incheon'da düzenlenen 2016 Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda, Genç Kadınlar Bireysel kategorisinde altın madalya kazandı. Dünya şampiyonaları öncesinde gençler için aynı yerde düzenlenen 7. Dünya Yaş Grubu Müsabakalarında takım arkadaşları Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte Trio etkinliğinde gümüş madalya kazandı.
Onbaşı, İspanya Guadalajara'daki 2. Akdeniz Şampiyonası 2017'den ve Portekiz Cantanhede'deki 7. Uluslararası Açık Müsabaka 2017'den toplam üç altın madalya ile döndü. İtalya, Ancona'da düzenlenen 2017 Aerobik Jimnastik Avrupa Şampiyonasında Genç Kadınlar Bireysel etkinliğinde bir altın madalya daha yakaladı. Fas Marakeş'teki 2018 Gymnasiade'de gümüş madalya kazandı. Portekiz Guimarães'da düzenlenen 2018 Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonasında Genç Kadınlar Bireysel etkinliğinde bronz madalya kazandı.
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