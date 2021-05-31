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2019 yılı itibarıyla Akhisar Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Profesyonel spor yaşamına 7 yaşında başladı. Başlangıçta grup etkinliklerinde yarıştı. 8-9 ve 10-12 yaş kategorilerinde başarılı oldu. 2011-2012'de milli takıma kabul edildi ve Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan'daki uluslararası yarışmalara katıldı. Daha sonra bireysel etkinlikte yarışmaya başladı. Akhisar Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun olan Onbaşı, 2019 yılı sonuna kadar spor çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübü bünyesinde sürdürdü.