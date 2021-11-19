Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi AKP ve MHP seçmeninde de karşılık buldu

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 11:19
<p>Aksoy Araştırma tarafından düzenli olarak yapılan Türkiye Monitörü araştırmasının 45 hafta sonuçları açıklandı.</p><p>Araştırma sonuçlarına göre, Elektrik faturalarına yansıtılmakta olan TRT payının yeni yıl itibariyle kaldırılacak olması hükümetten daha çok muhalefetin bir başarısı olarak görüldü.</p>

Aksoy Araştırma tarafından düzenli olarak yapılan Türkiye Monitörü araştırmasının 45 hafta sonuçları açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, Elektrik faturalarına yansıtılmakta olan TRT payının yeni yıl itibariyle kaldırılacak olması hükümetten daha çok muhalefetin bir başarısı olarak görüldü.

<p>Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığında, yüzde 3 hata payıyla yapılan 1067 görüşmede, Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimi kotası gözetildi.</p>

Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığında, yüzde 3 hata payıyla yapılan 1067 görüşmede, Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimi kotası gözetildi.

<p>Araştırma kapsamında, katılımcılara TRT payının faturalardan kaldırılmasının sebebi soruldu.</p><p>Türkiye Monitörü 45 Hafta sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların <strong>yüzde 55,4’ü “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT payıyla ilgili sıkça açıklama yapması”nı temel neden olarak görürken</strong>; katılımcıların <strong>yüzde 44,6’sı “Hükümetin vatandaşı rahatlatma isteği” dedi.</strong></p>

Araştırma kapsamında, katılımcılara TRT payının faturalardan kaldırılmasının sebebi soruldu.

Türkiye Monitörü 45 Hafta sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların yüzde 55,4’ü “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT payıyla ilgili sıkça açıklama yapması”nı temel neden olarak görürken; katılımcıların yüzde 44,6’sı “Hükümetin vatandaşı rahatlatma isteği” dedi.

<p><strong>AKP VE MHP SEÇMENİNDE DE KILIÇDAROĞLU'NUN “TRT KATKI PAYI KALDIRILSIN” TALEBİ KARŞILIK BULUYOR</strong></p><p>Seçmen bazında araştırma sonuçlarına bakıldığında, Millet İttifakı ve HDP seçmeninde çok büyük ölçüde TRT katkı payının kaldırılmasında Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla yaptığı açıklamaların etkili olduğu görüşü hâkimken; Cumhur İttifakında da Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları karşılık buluyor.</p>

AKP VE MHP SEÇMENİNDE DE KILIÇDAROĞLU'NUN “TRT KATKI PAYI KALDIRILSIN” TALEBİ KARŞILIK BULUYOR

Seçmen bazında araştırma sonuçlarına bakıldığında, Millet İttifakı ve HDP seçmeninde çok büyük ölçüde TRT katkı payının kaldırılmasında Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla yaptığı açıklamaların etkili olduğu görüşü hâkimken; Cumhur İttifakında da Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları karşılık buluyor.

<p><strong>AKP seçmeninin yüzde 25,1’i, TRT payının faturalardan kaldırılmasının sebebi olarak “Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT payıyla ilgili sıkça açıklama yapması” yanıtını verirken</strong>; Cumhur İttifakının bir diğer bileşeni olan <strong>MHP seçmeninin yüzde 34,3’ü TRT payının kaldırılmasının sebebi olarak Kılıçdaroğlu’nun TRT payı hakkındaki açıklamaları olduğunu düşünüyor.</strong></p>

AKP seçmeninin yüzde 25,1’i, TRT payının faturalardan kaldırılmasının sebebi olarak “Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT payıyla ilgili sıkça açıklama yapması” yanıtını verirken; Cumhur İttifakının bir diğer bileşeni olan MHP seçmeninin yüzde 34,3’ü TRT payının kaldırılmasının sebebi olarak Kılıçdaroğlu’nun TRT payı hakkındaki açıklamaları olduğunu düşünüyor.


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