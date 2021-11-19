Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi AKP ve MHP seçmeninde de karşılık buldu
Araştırma kapsamında, katılımcılara TRT payının faturalardan kaldırılmasının sebebi soruldu.
Türkiye Monitörü 45 Hafta sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların yüzde 55,4’ü “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT payıyla ilgili sıkça açıklama yapması”nı temel neden olarak görürken; katılımcıların yüzde 44,6’sı “Hükümetin vatandaşı rahatlatma isteği” dedi.
AKP VE MHP SEÇMENİNDE DE KILIÇDAROĞLU'NUN “TRT KATKI PAYI KALDIRILSIN” TALEBİ KARŞILIK BULUYOR
Seçmen bazında araştırma sonuçlarına bakıldığında, Millet İttifakı ve HDP seçmeninde çok büyük ölçüde TRT katkı payının kaldırılmasında Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla yaptığı açıklamaların etkili olduğu görüşü hâkimken; Cumhur İttifakında da Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları karşılık buluyor.
AKP seçmeninin yüzde 25,1’i, TRT payının faturalardan kaldırılmasının sebebi olarak “Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT payıyla ilgili sıkça açıklama yapması” yanıtını verirken; Cumhur İttifakının bir diğer bileşeni olan MHP seçmeninin yüzde 34,3’ü TRT payının kaldırılmasının sebebi olarak Kılıçdaroğlu’nun TRT payı hakkındaki açıklamaları olduğunu düşünüyor.
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