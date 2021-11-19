Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi AKP ve MHP seçmeninde de karşılık buldu

Aksoy Araştırma tarafından düzenli olarak yapılan Türkiye Monitörü araştırmasının 45 hafta sonuçları açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, Elektrik faturalarına yansıtılmakta olan TRT payının yeni yıl itibariyle kaldırılacak olması hükümetten daha çok muhalefetin bir başarısı olarak görüldü.