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Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay, 68 yaşında yaşamını yitirdi.

Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, Vurgun, Unuturum Diye Yorma Kendini, Yorgunum, Aradığın Aşkı Buldun Mu gibi çok sayıda şarkıya imza atan, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar, Adnan Şenses, Ebru Gündeş, Sibel Can gibi ünlü isimlerle çalışan, bir döneme besteleriyle damga vuran Selçuk Tekay'ın ardından ünlü isimler de, duygularını sosyal medyadan dile getirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları...