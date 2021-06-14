Keman virtüözü Selçuk Tekay yaşamını yitirdi

Bir döneme besteleriyle damga vuran keman virtüözü Selçuk Tekay yaşamını yitirdi. Üzücü haberi ise akşam saatlerinde sanatçı Emel Sayın verdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2021 Pazartesi, 00:58
Keman virtüözü Selçuk Tekay yaşamını yitirdi
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Emel Sayın, ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÇOK AMA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Sayın paylaşımında, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI

Ünlü virtüöz ve bestekar Selçuk Tekay'ın, müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.


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