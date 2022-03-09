Kemik tümörlerinin belirtileri, önemli uyarılar ve öneriler
Sinsice ilerlediği bilinen ve her yaşta görülebilen kemik tümörlerinde, özellikle pandemi sürecinde Covid-19 endişesiyle hastaneye gitmeye çekinilmesi erken tanı imkanının kaçırılmasına neden olabiliyor.
Kemik tümörlerinin genellikle yavaş ilerlediğine dikkat çeken uzmanlar, iyi huylu tümörlerin kötü huylu tümörlere göre yaklaşık 100 kat daha sık görüldüğünü belirtiyor ve kötü huylu tümörlerde erken tanının, tümörün yerleştiği kol ya da bacağın kurtulmasını kolaylaştırdığını söylüyor.
Hastanın yaşam süresinin artmasında erken tanının en önemli nokta olduğuna dikkat çekiyor.
kemik tümörü hastalığına hangi bölüm bakar?
Kemik tümörlerinin tanısında ortopedi, patoloji ve radyoloji hekimlerinin iş birliği son derece önemli. Ancak pandemi sürecinde bazı şikayetler için hastaneye gitmenin ve hekime başvurmanın ertelendiği gözlemlenior.
Bu ihmal, hastalığın daha da ilerlemesine neden olabiliyor. Hastanın şikayetlerive fizik muayenenin tanıda anahtar rol oynadığını unutmayalım.
KEMİK TÜMÖRLERİNİN ÖNE ÇIKAN 5 BELİRTİSİ
Geçmeyen ağrı
Kemik tümörlerinde en sık başvuru nedeni geçmeyen ağrıdır. Kötü huylu tümörlerde ağrı kesici kullanımı hastanın tanıyı ertlemesine sebep oluyor.
Bunun ardından hastada geçmeyen hatta şiddeti giderek artan ağrı gelişiyor. Başlangıçta hafif olan bu ağrılar zamanla şiddetlenirken istirahatte de devam ediyor ve hastanın hayatını etkiliyor.
Şişlik
Uzmanlara göre, geçmeyen ağrı gibi, vucütta oluşan şişlikler de kemik tümörü ihtimalini akla getirmeli. Ağrılı bölgede şişlik veya sertlik, iyi ya da kötü huylu olsun kemik tümöründe sık görülen belirtilerden.
Kemik tümörü hastalığının görüldüğü kişilerde, hastanın özellikle diz, omuz ve kalça çevresinde şişlik gelişebiliyor. Bu şişliğin ağrılı olması, tümörün kötü huylu olması açısından uyarıcı olmalı ve mutlaka en kısa zamanda hekime başvurulmalı.
Topallama
Hem kemiğin kendisinden hem de başka bir organdan kaynaklanıp kemiğe sıçrayan kötü huylu tümörler sıklıkla kalça ve diz çevresini tuttuğu için hastalar topallama şikayetiyle hekime başvurabiliyor.
Bu şikayetin nedeni ise genellikle kemikte yıkıma bağlı zayıflık ve ağrı oluyor. Bu nedenle olası topallama durumlarında temkinli olunmalı, herhangi bir dışsal faktöre bağlı gelişmeyen topallama ihmal edilmeyerek hekime başvurulmalı.
Kırık
Ağrı ve şişlik kadar sık görülmese de hem iyi hem de kötü huylu kemik tümörü kendiliğinden kemikte kırığa yol açabiliyor. Her ikisi de yerleştiği kemikte yıkıma neden olabiliyor. Öncesinde ağrı hissedilmesi, hafif travma ile oluşu, hastanın bilinen kanser hikayesinin olması ve kırılan kemikte yıkım varlığı, kırığın tümöre bağlı gelişebildiği ihtimalini akla getirmeli.
Uyuşma ve güçsüzlük
Özellikle omurga tümörlerinde tümörün yerleştiği bölgeye göre hasta kol ya da bacaklarda uyuşma ve güçsüzlük ile hekime başvurabilirken, kuyruk sokumunun tümöründe tek şikayet kabızlık olabiliyor. Bununla birlikte halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, isteği dışında kilo kaybı gibi şikayetler de ihmal edilmemeli, altında yatan neden araştırılmalı.
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