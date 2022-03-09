Kemik tümörlerinin belirtileri, önemli uyarılar ve öneriler

Şişlik

Uzmanlara göre, geçmeyen ağrı gibi, vucütta oluşan şişlikler de kemik tümörü ihtimalini akla getirmeli. Ağrılı bölgede şişlik veya sertlik, iyi ya da kötü huylu olsun kemik tümöründe sık görülen belirtilerden.

Kemik tümörü hastalığının görüldüğü kişilerde, hastanın özellikle diz, omuz ve kalça çevresinde şişlik gelişebiliyor. Bu şişliğin ağrılı olması, tümörün kötü huylu olması açısından uyarıcı olmalı ve mutlaka en kısa zamanda hekime başvurulmalı.