Kenan Doğulu'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı: 'Üzerine sözler yazıp çalıp söylediğimiz bu aşk dünyayı kurtarabilir'

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 16:46
Kenan Doğulu'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı: 'Üzerine sözler yazıp çalıp söylediğimiz bu aşk dünyayı kurtarabilir'

Sevgililer Günü, her 14 Şubat'ta dünyanın dört bir yanında kutlanıyor.

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri de, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. 

Ünlülerin paylaştıkları fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kenan Doğulu'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı: 'Üzerine sözler yazıp çalıp söylediğimiz bu aşk dünyayı kurtarabilir'

'BU AŞK DÜNYAYI KURTARABİLİR'

Bugüne dair paylaşım yapan isimlerden biri de, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu oldu.

Instagram hesabından Beren Saat ile birlikte fotoğrafının da dahil olduğu kısa bir video paylaşan Doğulu, sevginin önemine vurgu yaptı.

Kenan Doğulu'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı: 'Üzerine sözler yazıp çalıp söylediğimiz bu aşk dünyayı kurtarabilir'

Ünlü şarkıcı, paylaşımına şu notu düştü:

"İnsan keşkelerin ve bahanelerin ardına saklanmadan, yaşını başını dert etmeden güzel bulduğu, anlam bulduğu, değer bulduğu, hayat bulduğu herkesi ve her şeyi koşulsuz sevmeli! İnanıyorum ki ifade etme şekillerimiz farklı olsa da, hissettiğimizde ve hissettirdiğimizde aynı etkiyi uyandıran, üzerine sözler yazıp, çalıp söylediğimiz bu aşk ve sevgi dünyayı kurtarabilir."

Doğulu'nun bu mesajını Beren Saat de kendi hesabından paylaştı.

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