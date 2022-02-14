Kenan Doğulu'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı: 'Üzerine sözler yazıp çalıp söylediğimiz bu aşk dünyayı kurtarabilir'
Ünlü şarkıcı, paylaşımına şu notu düştü:
"İnsan keşkelerin ve bahanelerin ardına saklanmadan, yaşını başını dert etmeden güzel bulduğu, anlam bulduğu, değer bulduğu, hayat bulduğu herkesi ve her şeyi koşulsuz sevmeli! İnanıyorum ki ifade etme şekillerimiz farklı olsa da, hissettiğimizde ve hissettirdiğimizde aynı etkiyi uyandıran, üzerine sözler yazıp, çalıp söylediğimiz bu aşk ve sevgi dünyayı kurtarabilir."
Doğulu'nun bu mesajını Beren Saat de kendi hesabından paylaştı.
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