Google'dan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel doodle
Dünyaca ünlü arama motoru Google, Sevgililer Günü'nü hazırladığı özel tasarımlı doodle ile kutladı.
Dünyanın en büyük internet arama motoru Google, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir tasarım hazırladı.
İnternet kullanıcıları Google ana sayfasında, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Sevgililer Günü için özel hazırlanan alana tıklanıldığında, kullanıcıları bir oyun karşılıyor. Ayrıca kullancılar bu ekranı Twitter ve Facebook gibi platformlardan da paylaşabiliyor.
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