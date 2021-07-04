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'KİLOSU YAKLAŞIK 500 LİRA'

Dededen kalma aktarlık mesleğini sürdüren Metin Karaca, Korona virüs salgınının baş göstermesiyle ıhlamur satışlarının arttığını ve halen devam ettiğini dile getirdi. Karaca “Yoldan geçen insanlara sorun ıhlamurun soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiğini söyleyebilir. Ihlamur çok tatlı bir şey. Hatta konuya da değinmek isterim. Çok eski yıllarda mahkeme binaları olmadan önce ıhlamur ağaçları altında mahkeme kurulurmuş. Ihlamur kutsal bir bitkidir. Pandemi döneminde maske takarak kendimizi koruduk. Geçen yıl pek ıhlamur satamadık çünkü maske dolayısıyla gribal enfeksiyon azaldı. İnsanlar ıhlamura ihtiyaç duymadı. Ihlamur eskiden beri soğuk algınlıklarına karşı evlerimizde olan bir bitkidir. Ihlamur aslında sinir sistemine de çok faydalıdır. Gün içerisinde insanı zinde tutar. Ihlamurun yeşilimsi olan türü vardır. Bunlar yaylalarda güneş almayan bölgelerde kurutulur. Bu biraz daha pahalı olanıdır. Birde sarıya yakın renkte olan ıhlamur vardır. Bunlar güneşte kurutulur. Bana soracak olursanız en değerlisi yeşil olanıdır. Fiyatları bu sene daha açıklanmadı ama yaprak ıhlamurun 200 liradan aşağı satış olacağını düşünmüyorum. Eski belediye başkanımız Reşat Kasap buranın kokusunu çok severdi. Sürekli gelirdi ve yerli ıhlamur alırdı. Ihlamur çayının en güzeli kaynamış suya bir tutam atılarak 15 dakika bekleyerek demlenir. Ihlamurun yanında başka türlü doğal gıda takviyeleri de alınarak daha sağlıklı ve kuvvetli hale getirilebilir. Barış Manço’nun şarkısında geçtiği gibi nane limon karışık misali ile yapılırsa daha faydalı olacağı görüşündeyim. En iyi ıhlamur tamamıyla renginden anlaşılır. Dediğim gibi yeşilimsi renginde olur. Fazla güneşe maruz kalmamış ıhlamur en kalitelisidir. Ihlamurun çiçeği daha faydalı ve doğaldır. Kilosu yaklaşık 500 liradır. Ayrı satılanı da vardır fakat çoğunlukla yaprakla karışık satılır. En sağlıklı olanı bunlardır” dedi.