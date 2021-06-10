<p>Şarkıcı Kıraç'ın milli takım için yaptığı şarkıyı "Haydi! Milli Takım!&nbsp;</p><p>Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer MEHMETÇİK siniz!" notuyla paylaşması tepki çekti. İşte tepkiler:&nbsp;</p>
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Şarkıcı Kıraç'ın milli takım için yaptığı şarkıyı "Haydi! Milli Takım! 

Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer MEHMETÇİK siniz!" notuyla paylaşması tepki çekti. İşte tepkiler: 

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