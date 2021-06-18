Sürmene ilçesinde, İlknur Malkoç, hissesi olduğu akaryakıt istasyonunda ortağı tarafından dolandırıldığını iddia edip suç duyurusunda bulundu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi. Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararda, ‘dolandırıcılık’ suçunun oluşmadığı ve birbirlerini suçlayan taraflar arasındaki iddiaların ‘hukuki ihtilaf’ olarak değerlendirilebileceğine yer verildi.
İlknur Malkoç'un eşi Gürkan Malkoç da kiraladığı paramotorlu paraşütçüyle 'Dolandırıldım, hakkımı havadan da arıyorum’ yazılı afişi kent semalarına dolaştırmaya başladı. Kayıpları olduğunu söyleyen Gürkan Malkoç, “Akaryakıt istasyonunun karından hissemize düşeni istedik, alamadık. Şikâyetçi oldum, takipsizlik kararı çıktı. Karada bulamadığım adaleti gökyüzünde aramaya karar verdim" diye konuştu.
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