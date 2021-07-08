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Bu durumu gören Seyfettin Selim'in oğlu Melih Selim, muhabir Sarıgül'ü önce itti ardından da yumrukladı. Olay anı ise kameralara yansıdı. Seyfettin Selim, olayın bir yanlış anlaşmadan kaynaklandığını öne sürerek, "Oyun sırasında genç gazetecinin eli yüzüme denk geldi, elindeki sigarasının külü de yüzümü yaktı. Ben geri çekilince oğlum bana vurduğunu sandı. Yanlış anlamadan kaynaklanan bir olay, daha sonra onları barıştırdım" dedi. Muhabir Hüsnü Sarıgül de şikayetçi olmadı.