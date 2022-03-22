'Kırmızı et' zammına tepki yağdı: 'Ramazan armağanı!'

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 11:44
<p>Yurttaş enflasyon, zam yağmuru ve hayat pahalılığı altında ezilmeye devam ediyor. Son olarak bir zam da kırmızı ete geldi. Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı.</p><p><strong>Yapılan zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.</strong></p>

Yurttaş enflasyon, zam yağmuru ve hayat pahalılığı altında ezilmeye devam ediyor. Son olarak bir zam da kırmızı ete geldi. Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı.

Yapılan zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.

<p>Et ve Süt Kurumu, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmadı.</p><p><strong>Kurum, karkas kesim fiyatının yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıktı.</strong></p><p>Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı.</p>

Et ve Süt Kurumu, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmadı.

Kurum, karkas kesim fiyatının yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıktı.

Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı.

<p>Et ve Süt Kurumu'nun açıkladığı kararın ardından; söz konusu zamma tepki yağdı. Aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi; kırmızı ete gelen yüzde 48'lik zamma sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.</p><p><strong>İşte 'kırmızı et' zammına gelen tepkilerden bazıları...</strong></p>

Et ve Süt Kurumu'nun açıkladığı kararın ardından; söz konusu zamma tepki yağdı. Aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi; kırmızı ete gelen yüzde 48'lik zamma sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

İşte 'kırmızı et' zammına gelen tepkilerden bazıları...

<p>Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın.</p>

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın.

<p>Ekonomist Selçuk Geçer.</p>

Ekonomist Selçuk Geçer.

<p>CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal.</p>

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal.

<p>CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç.</p>

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç.

<p>İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan.</p>

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan.

<p>Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun.&nbsp;</p>

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun. 

<p>DEVA Partisi Kayseri Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Ufuk Taşçı.</p>

DEVA Partisi Kayseri Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Ufuk Taşçı.

<p>DEVA Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Cem Avşar.</p>

DEVA Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Cem Avşar.

<p>26 ve 27'nci Dönem CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer.</p>

26 ve 27'nci Dönem CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer.

<p>CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut.</p>

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut.

<p>Şarkıcı Hayko Cepkin.</p>

Şarkıcı Hayko Cepkin.

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