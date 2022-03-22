'Kırmızı et' zammına tepki yağdı: 'Ramazan armağanı!'

Yurttaş enflasyon, zam yağmuru ve hayat pahalılığı altında ezilmeye devam ediyor. Son olarak bir zam da kırmızı ete geldi. Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı.

Yapılan zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.