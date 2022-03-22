'Kırmızı et' zammına tepki yağdı: 'Ramazan armağanı!'
Et ve Süt Kurumu, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmadı.
Kurum, karkas kesim fiyatının yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıktı.
Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı.
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