Kış aylarının vazgeçilmezi salebin kilosu 1500 lira
Bucak'ta Toros Dağları'nda köylülerin topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarında sıkça tüketiliyor. Nisan- haziran aylarında yüksek kesimlerde yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte 6-8 ay kurutuluyor.
Kurutulmuş salep yumruları, taş değirmende öğütülüp, toz haline getirildikten sonra kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturuluyor. Salep, 1 saat daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatılıp, içime hazır hale geliyor. Tadı ve aromasıyla damakta lezzet bırakan Bucak salebinin, birçok kente satışı yapılıyor.
'KURAKLIK NEDENİYLE REKOLTE DÜŞTÜ'
Bucak'ta baba mesleğini sürdüren Aziz Gündüz, salebe talebin her geçen gün arttığını söyledi.
Kuraklık nedeniyle salep üretiminde azalma yaşandığını anlatan Gündüz, "Bahar mevsiminin kurak geçmesi orkide bitkisinin geç filizlenmesine yol açtı. Filizlendikten sonra yağışların yeterli olmaması nedeniyle de orkide bitki yumruları gelişemedi ve ciddi boyutta rekolte düşüklüğü yaşandı" diye konuştu.
'ENERJİ VERİCİ'
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, salebin sütle tüketilmesi nedeniyle enerji verici özelliğinin fazla olduğunu söyledi.
Manavoğlu, “Kış aylarının gelmesiyle salep tüketiminde artış yaşanıyor. Salebin sıcak olarak tüketilmesi hem boğaz için hem de öksürük için oldukça faydalı. İçerisindeki enerji verici özelliğinden dolayı vücut ısımızı yükseltmeye yarıyor. Salebin üzerine döktüğümüz tarçın da antioksidan özelliğe sahip bir baharat. Saleple birlikte tüketildiğinde hem salebin enerji verici özelliği hem tarçının anti bakteriyel özelliğinden dolayı aslında özellikle çocuklar için faydalı olacaktır" dedi.
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