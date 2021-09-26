Kış erken geldi! Kar ve tipi bastırdı, yolda kaldılar

Tipi ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri, gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

- Burada mahsur kaldık. Bizleri kimse uyarmadı. İkaz edecek kimse yoktu. Zincirimizde yok, mahsur kaldık. Olduğumuz yerde kıpırdayamıyoruz.