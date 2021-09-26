Kış erken geldi! Kar ve tipi bastırdı, yolda kaldılar

(İHA)
26 Eylül 2021 Pazar, 08:22
<p>Yoğun fırtına ve kar sebebiyle Sahara geçidinde onlarca TIR yolda mahsur kaldı.<br></p>

Yoğun fırtına ve kar sebebiyle Sahara geçidinde onlarca TIR yolda mahsur kaldı.

<p>Ardahan'ı Artvin'in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun Sahara geçidinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkili oldu.&nbsp;</p><p>Karayolları ekiplerinin yolu açık tutma çabasına rağmen onlarca TIR yolda mahsur kaldı. Sahara geçidinde ulaşım güçlükle sağlandı.</p>

Ardahan'ı Artvin'in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun Sahara geçidinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkili oldu. 

Karayolları ekiplerinin yolu açık tutma çabasına rağmen onlarca TIR yolda mahsur kaldı. Sahara geçidinde ulaşım güçlükle sağlandı.

<p>Tipi ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri, gazetecilere şu açıklamaları yaptı:</p><p>- Burada mahsur kaldık. Bizleri kimse uyarmadı. İkaz edecek kimse yoktu. Zincirimizde yok, mahsur kaldık. Olduğumuz yerde kıpırdayamıyoruz.&nbsp;</p>

Tipi ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri, gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

- Burada mahsur kaldık. Bizleri kimse uyarmadı. İkaz edecek kimse yoktu. Zincirimizde yok, mahsur kaldık. Olduğumuz yerde kıpırdayamıyoruz. 

<p>- 25 Eylül'de maalesef yolda mahsur kaldık. Kendi imkanlarımızla buraya kadar gelebildik ama buradan öbür tarafa gidemiyoruz.&nbsp;<br></p>

- 25 Eylül'de maalesef yolda mahsur kaldık. Kendi imkanlarımızla buraya kadar gelebildik ama buradan öbür tarafa gidemiyoruz. 

<p>- Yaklaşık 2 saattir burada yardım bekliyoruz maalesef.</p>

- Yaklaşık 2 saattir burada yardım bekliyoruz maalesef.

<p>Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkiinde ise bir tır, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı.&nbsp;<br></p>

Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkiinde ise bir tır, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı. 

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler