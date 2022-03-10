Kışın vazgeçilmezi turşunun saymakla bitmeyen 5 faydası

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 11:37
Kışın vazgeçilmezi turşunun saymakla bitmeyen 5 faydası

Kışın vazgeçilmezi olan turşunun faydaları saymakla bitmiyor.

Tarihte ilk olarak Türkler tarafından üretildiği bilinen turşu, sebze ve meyvelerin tuzlu su yada sirke ile fermente edilmesi işlemi ile elde ediliyor.

Fermente turşular ise hazırlandıkları sebze çeşitleri ile isimlendiriliyor. En bilinen turşu çeşitlerini ise salatalık turşusu, biberiye turşusu ve sarımsak turşusu olarak sıralayabiliriz. 

İşte sofralardan eksik edilmemesi gereken turşunun faydaları:

Kışın vazgeçilmezi turşunun saymakla bitmeyen 5 faydası

Sofralardan eksik edilmemesi gereken turşunun faydaları:

VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR

Bağışıklık sistemimiz bağırsak sağlığımızla yakından ilişkili. Öyle ki sağlıklı bağırsaklar bağışıklık sistemi hücrelerini destekleyerek vücudumuzu güçlendiriyor. Turşu içeriğindeki prebiyotik etki gösteren lifler ve probiyotik dost bakteriler sayesinde bağırsak sağlığını koruyarak dolaylı olarak nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkları daha hafif atlatmamızda etkili olabiliyor.  

Kışın vazgeçilmezi turşunun saymakla bitmeyen 5 faydası

KABIZLIĞI ÖNLEYEBİLİYOR

Turşu yapımında kullanılan sebze ve meyveler yüksek oranda lif içerdikleri için prebiyotik etki gösteriyorlar. Prebiyotik besinler bağırsakta yer alan dost bakterilerin sayısının artmasına yardımcı oluyorlar.

Ayrıca turşunun fermantasyon aşamasında bağırsak sağlığını olumlu etkileyebilen laktik asit bakterileri oluşuyor. Bu sayede bağırsak hareketleri optimize edilerek kabızlığın önüne geçilebiliyor. Kabızlığı önlemek için salatalarınıza tuz yerine az miktarda turşu ekleyin. Böylelikle hem yüksek lif alımıyla kabızlığı önleyebilir, hem de turşuyu az miktarda tüketmiş olursunuz. 

Kışın vazgeçilmezi turşunun saymakla bitmeyen 5 faydası

KANSERE KARŞI KORUYABİLİYOR

Turşuda kullanılan meyve ve sebzeler çoğunlukla yüksek miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeriyor. Uzmanlar, turşu formunda tüketildiklerinde bazı vitamin kayıpları olsa da, bu besinlerin mineral ve antioksidan içerikleriyle sağlığa olumlu katkı sağladığını belirtiyor.

Kışın vazgeçilmezi turşunun saymakla bitmeyen 5 faydası

KEMİK SAĞLIĞINA DESTEK OLUYOR

K2 vitamini bağırsaktaki bakteriler tarafından sentezleniyor. Bağırsak florası bozulmuşsa K2 vitamininin sentezi azalıyor. Turşu içerdiği iyi bakteriler sayesinde floranın iyileşmesine katkı sağlayarak K2 vitamini sentezini arttırabiliyor. 

K2 vitamini kalsiyumun kemik ve dişlerde birikimini arttırıyor, dolayısıyla bu dokuların güçlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda kalsiyumun damar çeperinde birikerek damarlarda kireçlenmeye yol açmasını önlüyor ve bu sayede dolaylı olarak kalp damar sağlığını da koruyor.  

Kışın vazgeçilmezi turşunun saymakla bitmeyen 5 faydası

ANKSİYETE VE DEPRESYONA KARŞI ETKİLİ

Bağırsak florasının bozulması anksiyete ve depresyon gibi mental hastalıklarla ilişkilendiriliyor.

Probiyotikler bağırsağın normal mikrobiyal dengesinin korunmasına katkı sağlıyor; bu etkileri sayesinde anksiyete ile depresyonun önlenmesinde rol oynuyor. Turşu tüketmek hem prebiyotik içeriği hem de muhtemel probiyotik içeriği sayesinde bağırsaktaki dost bakterilerin sayısını arttırarak ruh halini olumlu etkiliyor.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler