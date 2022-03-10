Kışın vazgeçilmezi turşunun saymakla bitmeyen 5 faydası

Kışın vazgeçilmezi olan turşunun faydaları saymakla bitmiyor.

Tarihte ilk olarak Türkler tarafından üretildiği bilinen turşu, sebze ve meyvelerin tuzlu su yada sirke ile fermente edilmesi işlemi ile elde ediliyor.

Fermente turşular ise hazırlandıkları sebze çeşitleri ile isimlendiriliyor. En bilinen turşu çeşitlerini ise salatalık turşusu, biberiye turşusu ve sarımsak turşusu olarak sıralayabiliriz.

İşte sofralardan eksik edilmemesi gereken turşunun faydaları: