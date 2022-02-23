Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2022 Çarşamba, 14:58
Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı

İngiltere'nin ünlü Sotheby's müzayede evinden yapılan açıklamada, Bryant'ın 81 sayı attığı 2006 yılındaki ünlü Toronto Raptors maçı öncesinde giydiği tişörtün 277 bin 200 dolara satıldığı kaydedildi.

Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı

Lakers ile ilgili bilinen en büyük koleksiyona sahip David Kohler'in tişörtü satın aldığı aktarıldı.

Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı

İki yıl önce, 41 yaşındayken helikopter kazasında hayatını kaybeden Bryant, Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmişti.

Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı

22 Ocak 2006'da Lakers'ın Toronto Raptors'ı ağırladığı maçı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra "bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu" olarak tarihe geçmişti.

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