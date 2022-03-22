Kolajen: Yeni bir moda mı yoksa günlük hayatın vazgeçilmezi mi?

Günümüzde adını her yerde duyduğumuz, hem eczanelerde besin takviyesi olarak karşımıza çıkan hem de çeşitli et suyu çıkarma yöntemleri ile kompleks olarak vücuda alınabilen kolajen, sağlıkı yaşayanların gözdesi haline gelmiş durumda.

Farklı tipleri oluğu bilinen, vücudun en önemli proteinlerinden biri olan kolajenin, yaşlanma ile vücutta biyolojik üretiminin azaldığı söyleniyor. Bu nedenle doğru beslenme ya da ilaç takviyesi ile vücuttaki kolajen miktarının desteklenmesi gerekiyor.

Kolajenin faydaları, hangi yaş grubunun ve cinsiyetin kullanması gerektiği ise merak konusu.

İşte detaylar.