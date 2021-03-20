<p>Konak Belediyesi’nin düzenlediği&nbsp; “Konak’ta Yaşam” Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren fotoğraflar belirlenirken Konak’ın en güzel anları da fotoğraf karelerinde ölümsüzleşti.<br><br>(FOTO:&nbsp;<span style="background-color: #ffffff; color: #333333;" data-mce-style="background-color: #ffffff; color: #333333;">Mansiyon- Mehmet Yılmaz)</span></p>
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Konak Belediyesi’nin düzenlediği  “Konak’ta Yaşam” Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren fotoğraflar belirlenirken Konak’ın en güzel anları da fotoğraf karelerinde ölümsüzleşti.

(FOTO: Mansiyon- Mehmet Yılmaz)

<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">Jüri Özel: Cüneyt Gümüşhaneli</span></p>
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Jüri Özel: Cüneyt Gümüşhaneli

<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">Mansiyon</span><span style="background-color: #ffffff; color: #333333;" data-mce-style="background-color: #ffffff; color: #333333;">:</span><span style="background-color: #ffffff; color: #333333;" data-mce-style="background-color: #ffffff; color: #333333;">&nbsp;Mehmet Aslan</span></p>
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Mansiyon: Mehmet Aslan

<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ</span><span style="background-color: #ffffff; color: #333333;" data-mce-style="background-color: #ffffff; color: #333333;">:</span><span style="background-color: #ffffff; color: #333333;" data-mce-style="background-color: #ffffff; color: #333333;">&nbsp;Sezai Özaltın</span></p>
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ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: Sezai Özaltın

<p>Jüri üyelerinin Konak'ta yaşamı yansıtan kareler arasında seçim yapmakta zorlandığı değerlendirme sonucu birincilik ödülünü Alahattin Kanlıoğlu’nun fotoğrafı aldı.&nbsp;</p><p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ</span><span style="background-color: #ffffff; color: #333333;" data-mce-style="background-color: #ffffff; color: #333333;">:</span><span style="background-color: #ffffff; color: #333333;" data-mce-style="background-color: #ffffff; color: #333333;">&nbsp;Alahattin Kanlıoğlu</span></p>
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Jüri üyelerinin Konak'ta yaşamı yansıtan kareler arasında seçim yapmakta zorlandığı değerlendirme sonucu birincilik ödülünü Alahattin Kanlıoğlu’nun fotoğrafı aldı. 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: Alahattin Kanlıoğlu

<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">İKİNCİLİK ÖDÜLÜ</span><span style="background-color: #ffffff; color: #333333;" data-mce-style="background-color: #ffffff; color: #333333;">:</span><span style="background-color: #ffffff; color: #333333;" data-mce-style="background-color: #ffffff; color: #333333;">&nbsp;Elif Kürleyen</span></p>
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İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: Elif Kürleyen

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