1

Denizli'de, resim öğretmenliği yapan karikatürist Mehmet Selçuk, koronavirüs temalı karikatürleriyle beğeni topladı. Selçuk, amacının öğrencilerine ve topluma örnek olmak olduğunu belirterek, "Karikatürlerimi ilerleyen dönemde sergiye açmak ve daha sonra da bir kitap haline getirmek istiyorum" dedi.

