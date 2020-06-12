Denizli'de, resim öğretmenliği yapan karikatürist Mehmet Selçuk, koronavirüs temalı karikatürleriyle beğeni topladı. Selçuk, amacının öğrencilerine ve topluma örnek olmak olduğunu belirterek, "Karikatürlerimi ilerleyen dönemde sergiye açmak ve daha sonra da bir kitap haline getirmek istiyorum" dedi.
Denizli'de oturan resim öğretmeni ve karikatürist Mehmet Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisini kağıtlarına taşıdı. Okulların uzaktan eğitime geçmesinin ardından atölyesinde daha fazla zaman geçiren Selçuk, koronavirüs temalı karikatürler çizmeye başladı. Karakalemle yaratıcılığını kullanarak, beyaz sayfalara koronavirüsle ilgili görseller oluşturan Selçuk'un karikatürleri, sosyal medyada ilgi gördü. Karikatüristlerin hayatı derinden etkileyen olguları sayfalarına taşıdığını ifade eden Selçuk, koronavirüs pandemisinin son dönemde yaptığı çizimlere yön verdiğini söyledi.
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