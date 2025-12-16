Şenol Aslanoğlu’ndan kooperatif davası çıkışı: İftira atmak kolay

CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON’a yönelik olan ve kamuoyunda kooperatif davası olarak bilinen dava kapsamında tutuklu yargılanan, davanın ikinci duruşmasında ev hapsi şartıyla salınan, üçüncü duruşmada ise tahliye olan Aslanoğlu, dava sürecinde yaşananları anlattı. Aslanoğlu, konuşmasında kamuoyunda kooperatif davası olarak bilinen davaya ilişkin, “Bu kooperatifle ilgili ‘para yemiş’ muhabbetleri olduğunda da konuşmuştum. Demiştim ki isteseniz hak edişleri size atayım. Siz de inceleyin. Ama oldu 4 sene, kimse hak edişleri incelemiyor. İftirayı atmak daha kolay yani. Hem AKP İzmir İl Bakanı Bilal Saygılı’dan hem de MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’den gelen şeyler hoş değil. Tabii ki eğer olursa, onların sorularına yanıt vermek doğru olandır. Onlar da ne zaman uygun görürler, randevu verirlerse o zaman gider cevap veririm. Ki bu cevap verme işinden de hiç kaçmadım. Sizler de ne zaman aradıysanız yanıtladım” ifadelerine yer verdi.

“BU İŞİN İFTİRA YÖNÜ ÇOK OLUR”

Kooperatif davasının ikinci duruşmasında, soruşturma kapsamında yargılanan İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın gerçekleştirdiği savunmayı hatırlatan Aslaoğlu, ayrıca en çok üzüldüğü insanlardan birinin de İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer olduğunu ifade etti. Aslanoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerinde şunları kaydetti: “Tunç Soyer’le ilgili ne olabilir? Benim en çok üzüldüğüm kişilerin başında, Soyer kooperatif harcama yetkilisi değil. Bunun için talimat veren bir adam değil. Soyer ya da bürokratlar. Kabul edin ki ülkede siyasete girdiğiniz gün başınıza birçok şey geleceğini de bilirsiniz. Bu işin iftira yönü de çok olur. Bazı insanların ismi çok fazla geçer. Ben ısrarla 3 senedir il başkanlığı yaptığımı söyledim, birçok da belediye başkanıyla çalıştım. Herhangi biriniz belediyeyle, ihaleyle imarla ilgili ya da bir ödeme tahsiliyle ilgili bir şey duydunuz mu benim hakkımda? Ben ne bir memur alımı ya da yönetici konusunda fikir beyan ettim, ne işçi alınması için böyle bir yol izledim ne de herhangi birine ‘Şurayı ben alayım, şuranın imarını yükseltin’ dedim. Anlatılan hikayede İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın İzmir Adliyesi’ndeki duruşmada bir savunması olmuştu ki bence çok da haklıydı. Dedi ki, ‘Bu adam İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Bu genel sekreteri bu da az buz para harcamıyor, ben İZBETON Genel Müdürüyüm yıllık 10 - 11 milyar para harcıyorum. Bu arkadaş parti il yöneticisi. Biz hepimiz bir oluşum kurmuşuz dolandırıcılıkla ilgili, zor ama yapmışız diyelim. Biz neden emekli teyzelerin maaşına göz dikelim? İhaleler var, tesisler var bunların her biri milyarlarca rakamlar. Ama İZBETON’la başlayan süreçte bence bir şey gerekiyordu. Kamuoyunun ilgisini çekecek bir konu, o da sürece öyle dahil olduğunu düşüyorum. Ben hala şunu anlatamadım, ben İZBETON’la ilgili bir şey hakkında yargılanmıyorum. Bana kimse araç ihalesi, kiralamalar sormadı. Ben de Tunç Soyer de bunlarla ilgili konularda yargılanmıyoruz. O İZBETON’la ilgili bir tartışma. Ama işte kamuoyunun bence diğer şeylere ilgisi pek yüksek değil. Oradan işte mesele kamu zararına geldi. Bir kamu zararı oluşup oluşmadığına geldi konu.” dedi.

“DAVANIN HAKİMLERİ DEFALARCA DEĞİŞTİ”

Kooperatif davasının hakimlerinin de birçok kere değiştirildiğine dikkat çeken Aslanoğlu, ayrıca delil karartma ve kaçma şüphelerinin de olmadığını belirterek, “Bu dönem boyunca belki 40 belki 50 kere yurt dışına gitmişimdir. Ondan bir iki ay önce nisan ayında yine yurt dışındaydım. Cezaevinde bile deliriyordum, 4 senedir bildiğimiz konuda delil karartmamışız şimdi mi karartacağız? Karartacak bir şey olsa zaten karartılırdı o sürede. Kaçma şüphesi var deniyor, nereye kaçacağız? Sabahtan birçok yere gitmişim, öğleden sonra Ticaret Odası’na gideceğimden haberiniz olmuş, saat olmuş 16.44 kaçma şüphesi var deniyor, iznim iptal ediliyor. Bütün bunlar gösteriyor ki maalesef ciddi bir yük var herkesin sırtında. Ben sizlerin de duyacağı şekilde hakime savcılara dedim ki, ‘Zor durumdasınız ve bunu anlayabiliyorum.’ İZBETON davalarına bakan hakimler tensip ve tahliye verdi diye iş mahkemesine sürülmüş. 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 4 tane hakimi var. Mahkemenin iş yükü çok ağır diye ikinci heyet atadılar. Ağır ceza mahkemelerinin iş yükü çoksa bir tane daha ağır ceza atarsınız. Ama bizde ikinci heyet atandı. Davaya kimin bakacağına karar vereceğiz dediler, dava ikinci heyete düştü. Bize atanan hakim heyet başkanı, bir şekilde daha hiç duruşma yüzü görmeden yerine başka bir başkan geldi. 9’uncu hakim oldu böylece.” ifadelerini kullandı. Aslanoğlu, davanın İzmir Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi’nde yer alan mahkeme salonunda görülmesine de tepki gösterdi. Davanın olağan şartlarda görülmediğine işaret eden Aslanoğlu, “İzmir’de siz Şakran Cezaevi’nde kaç dava gördünüz? FETÖ ve Rahip Brunson davası dışında görülmüş dava yoktur Şakran’da. Askeri casusluk bile Şakran’da görülmedi, hani bu basit bir hırsızlık davası değil miydi? Bunlar normal mi?” açıklamasında bulundu.

“ÜLKENİN EKONOMİSİNİN DÜZELMESİ İÇİNDE ADALET LAZIM”

Aslanoğlu, kooperatif davasıyla ilgili konuşmasını şöyle noktaladı: “İşin geldiği nokta özetle, milyarlarca liralık bir usulsüzlükten en son etik tartışmaları dinliyorduk. Bunlar da tartışılır ama dediğim gibi sorular varsa orada cevap veririm. Cezaevlerinde hasta olan arkadaşlarımız var. Bizim yargılandığımız suçların bugün yatarı yok. Gerçekten bu iş cezalandırma işine dönüşüyor yani. Ben yalnız bırakılmayla ilgili bir şey hissetmiyorum. Yani İzmirlilerden de yazan çizen oldu. Umut ediyoruz ki bu dayanışma, bu birliktelik yeni bir vakaların olmasını engeller. Ülkede bu durumu kanıksamaya başladık, bu tehlikeli bir şey. Şu an bir belediyeye operasyon yapıldığı zaman bile alt yazı şeklinde geçiliyor. Bunların normalleşmemesi lazım. Ülkenin ekonomisinin düzelmesi için de belli ki adalet lazım. Aksi takdirde belli ki tüm bu iyileştirmeler daha da kötüleştirecek. Şimdi asgari ücreti tartışıyoruz. Bütün yükü asgari ücretli, emekliler mi çekecek. Bütün bu yükü son 5 – 6 yıldır asgari ücretli çekiyor.” /İZMİR