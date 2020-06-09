5
"Virüse karşı koruma sağlayan, yüzde 100 pamuk,
yıkanabilen, doğal dokuma kumaşlarla, yüz yapısına uygun ürettiğimiz değişik
renk ve desenlerdeki çocuk maskelerine talep çok fazla. Bunun yanı sıra
geleneksel kumaşlar ve desenlerin yer aldığı tasarımların üretimine de
başladık. Kurum olarak günde yaklaşık 300 civarında bez çocuk maskesi
üretimi yapan, özveri ve gayret ile çalışan tüm personelimize teşekkür
ediyorum. 'epttavm.com' üzerinden satışları devam eden maskelere, yakın zamanda
yeni modeller ile eklemeler yapacağız."
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