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"Virüse karşı koruma sağlayan, yüzde 100 pamuk, yıkanabilen, doğal dokuma kumaşlarla, yüz yapısına uygun ürettiğimiz değişik renk ve desenlerdeki çocuk maskelerine talep çok fazla. Bunun yanı sıra geleneksel kumaşlar ve desenlerin yer aldığı tasarımların üretimine de başladık. Kurum olarak günde yaklaşık 300 civarında bez çocuk maskesi üretimi yapan, özveri ve gayret ile çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. 'epttavm.com' üzerinden satışları devam eden maskelere, yakın zamanda yeni modeller ile eklemeler yapacağız."