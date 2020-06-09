<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;background:white"><span style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B; mso-fareast-language:TR">İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında çocuklara özel tasarlanan maskeler üretiliyor. <o:p></o:p></span></p><br></p>
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İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında çocuklara özel tasarlanan maskeler üretiliyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;background:white"><span style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B; mso-fareast-language:TR">İlk ürünlerin "epttavm.com" web sitesi üzerinden online satışa sunulmasının ardından gelen yoğun talebi karşılamaya çalışan enstitünün "maharetli elleri", günde 300 bez maske üretiyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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İlk ürünlerin "epttavm.com" web sitesi üzerinden online satışa sunulmasının ardından gelen yoğun talebi karşılamaya çalışan enstitünün "maharetli elleri", günde 300 bez maske üretiyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;background:white"><span style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B; mso-fareast-language:TR">Enstitü Müdürü Şule Aydın, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük’ün fikriyle çocuklar için yıkanabilen özel maske üretimine başlattıklarını belirtti.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Enstitü Müdürü Şule Aydın, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük’ün fikriyle çocuklar için yıkanabilen özel maske üretimine başlattıklarını belirtti.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;background:white"><span style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B; mso-fareast-language:TR">Salgın sebebiyle, hem çocuklar hem yetişkinler için maskeye olan ihtiyacı karşılamak üzere milli birlik ve beraberlik ruhuyla üretim yaptıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Salgın sebebiyle, hem çocuklar hem yetişkinler için maskeye olan ihtiyacı karşılamak üzere milli birlik ve beraberlik ruhuyla üretim yaptıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal;background:white"><span style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B; mso-fareast-language:TR">"Virüse karşı koruma sağlayan, yüzde 100 pamuk, yıkanabilen, doğal dokuma kumaşlarla, yüz yapısına uygun ürettiğimiz değişik renk ve desenlerdeki çocuk maskelerine talep çok fazla. Bunun yanı sıra geleneksel kumaşlar ve desenlerin yer aldığı tasarımların üretimine de başladık.&nbsp;Kurum olarak günde yaklaşık 300 civarında bez çocuk maskesi üretimi yapan, özveri ve gayret ile çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. 'epttavm.com' üzerinden satışları devam eden maskelere, yakın zamanda yeni modeller ile eklemeler yapacağız."<o:p></o:p></span></p><br></p>
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"Virüse karşı koruma sağlayan, yüzde 100 pamuk, yıkanabilen, doğal dokuma kumaşlarla, yüz yapısına uygun ürettiğimiz değişik renk ve desenlerdeki çocuk maskelerine talep çok fazla. Bunun yanı sıra geleneksel kumaşlar ve desenlerin yer aldığı tasarımların üretimine de başladık. Kurum olarak günde yaklaşık 300 civarında bez çocuk maskesi üretimi yapan, özveri ve gayret ile çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. 'epttavm.com' üzerinden satışları devam eden maskelere, yakın zamanda yeni modeller ile eklemeler yapacağız."


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