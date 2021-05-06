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Cointelegraph'ın haberine göre, Decentrader Kurucu Ortağı Philip Swift, göstergelerin uzun vadeli boğa piyasasının devam edeceğine işaret ettiğini ileri sürdü ve "Bitcoin'in çakılmayacağını ve daha fazla yükselmeden önce konsolide olacağını düşünüyorum. Diğer birçok gösterge, BTC'nin çok daha fazla yükselme potansiyeli olduğunu ve döngünün bitmediğini gösteriyor" dedi.

