Kültür dağarcığınızı geliştirecek en güzel Japon atasözleri

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 16:54
<p>Kültür dağarcığınızı geliştirecek birbirinden güzel <strong>Japon atasözlerini</strong> sizin için seçtik.</p> <p>İşte en güzel Japon atasözleri...</p>

Kültür dağarcığınızı geliştirecek birbirinden güzel Japon atasözlerini sizin için seçtik.

İşte en güzel Japon atasözleri...

<p style="text-align: center;"><em>"Okuduğun her şeye inanacaksan, hiç okuma daha iyi."</em></p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;"><em>"Öğretmek öğrenmektir."</em></p>

"Okuduğun her şeye inanacaksan, hiç okuma daha iyi."

*

*

"Öğretmek öğrenmektir."

<p style="text-align: center;"><em>"Bir insanın içinde çay yoksa, o insan gerçeği ve güzelliği anlamaktan acizdir."</em></p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;"><em>"Bir dostunuz, yemiş bahçesini geziyorsa, dalgın görünmeniz en büyük nezakettir."</em></p>

"Bir insanın içinde çay yoksa, o insan gerçeği ve güzelliği anlamaktan acizdir."

*

*

"Bir dostunuz, yemiş bahçesini geziyorsa, dalgın görünmeniz en büyük nezakettir."

<p style="text-align: center;"><em>"Dürüstlük en iyi siyasettir."</em></p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;"><em>"Şarkı söyleyen kuş kanat çırpmaz."</em></p>

"Dürüstlük en iyi siyasettir."

*

*

"Şarkı söyleyen kuş kanat çırpmaz."

<p style="text-align: center;"><em>"Göze batan çivi, çekici yer."</em></p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;"><em>"Hızlı giden araba yana yuvarlanır."</em></p>

"Göze batan çivi, çekici yer."

*

*

"Hızlı giden araba yana yuvarlanır."

<p style="text-align: center;"><em>"Kitaplar ruhun gıdasıdır."</em></p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;"><em>"Kör bir dilenci de hiç olmazsa çiçeklerin kokusunu duyar."</em></p>

"Kitaplar ruhun gıdasıdır."

*

*

"Kör bir dilenci de hiç olmazsa çiçeklerin kokusunu duyar."

<p style="text-align: center;"><em>"Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma beyaz olanlardan kork."</em></p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;"><em>"Ruhun ilacı kitaptır."</em></p>

"Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma beyaz olanlardan kork."

*

*

"Ruhun ilacı kitaptır."

<p style="text-align: center;"><em>"Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez."</em></p> <p style="text-align: center;"><em>*</em></p>

"Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez."

*

<p style="text-align: center;"><em>"Üç taşınma bir yangına bedeldir."</em></p> <p style="text-align: center;"><em>*</em></p>

"Üç taşınma bir yangına bedeldir."

*

<p style="text-align: center;"><em>"Yalan dört nala gider. Hakikat ise adım adım yürür, fakat yine de vaktinde yetişir."</em></p> <p style="text-align: center;"><em>*</em></p>

"Yalan dört nala gider. Hakikat ise adım adım yürür, fakat yine de vaktinde yetişir."

*

<p style="text-align: center;"><em style="text-align: center;">"Sis yelpaze ile dağıtılmaz."</em></p> <p style="text-align: center;"><em style="text-align: center;">*</em></p>

"Sis yelpaze ile dağıtılmaz."

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