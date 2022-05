Japon Youtuber'dan Erdoğan'a: Böyle bir atasözü yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de bazı gençlerle bir araya geldi.

Bir gencin, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdiniz. Bu ülkelerde sizi çok iyi, hatta görkemli şekilde karşıladıklarını gördük. Geçmişten bugüne ne oldu da ilişkilerimiz böyle büyük bir değişim gösterdi" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Japonların, 'Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım olur' diye atasözü vardır. Bunlar da bizim Müslüman kardeşlerimiz. Bazen nasıl ailenin içerisinde patırtı gürültü oluyorsa aramızda bizim de böyle bazı sıkıntılar yaşandı ama biz bu sıkıntıları şimdi aştık. Gerek Suudi Arabistan'la gerek Abu Dabi yönetimiyle bunları aşarak süratle ticari ilişkilerimizi, sanayi, savunma sanayi, kültürel, turizm bütün bunlara yönelik şimdi planlama yaptık, adımlarımızı atıyoruz."

Twitter'da Yoshi Enomoto isimli kullanıcı Erdoğan'ın Japonlara ait olduğunu söylediği atasözünü Google'da arattığını ancak sonuç alamadığını söyledi.

Enomoto paylaşımında, "Sayın Başkan Erdogan, bu kelimeyi internette Japonca'da defalarca aradım. Hatta birkaç Japon atasözü sözlüğüne baktım. Ancak böyle bir Japon atasözü olmadığını gördüm. Saygılarımla" dedi.

Dear Mr. President @RTErdogan,

I have searched this word on internet in Japanese again and again. I even looked up several Japanese proverb dictionaries. However, I found there is no Japanese proverb like this. Saygılarımla. https://t.co/VpsPh1NwHR