Gazeteci Sedef Kabaş: Meselenin hala bir atasözü ya da iddia edildiği gibi bir hakaret olduğunu sanan var mı?
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle 20 gündür tutuklu bulunan Gazeteci Sedef Kabaş, yeni bir açıklama yaptı. Kabaş, "Meselenin hala bir atasözü ya da iddia edildiği gibi bir hakaret olduğunu sanan var mı?" diye sordu.
Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1’de katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada bir 'Çerkez Atasözü'ne atıfta bulunmuş, bunun üzerine 21 Ocak gecesi evinden gözaltına alınarak ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Kabaş, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak, "Meselenin hala bir atasözü ya da iddia edildiği gibi bir hakaret olduğunu sanan var mı?" diye sordu.
"TAKDİR SİZİN..."
İşte Kabaş'ın açıklaması şöyle:
"Meselenin hala bir atasözü ya da iddia edildiği gibi bir hakaret olduğunu sanan var mı? 12 yıl hapis istemi...250 bin lira tazminat... 20 gündür süren, hapiste tutukluluk hali... Takdir sizin."
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