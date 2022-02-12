Gazeteci Sedef Kabaş: Meselenin hala bir atasözü ya da iddia edildiği gibi bir hakaret olduğunu sanan var mı?

12 Şubat 2022 Cumartesi, 21:49

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1’de katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada bir 'Çerkez Atasözü'ne atıfta bulunmuş, bunun üzerine 21 Ocak gecesi evinden gözaltına alınarak ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.



Kabaş, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak, "Meselenin hala bir atasözü ya da iddia edildiği gibi bir hakaret olduğunu sanan var mı?" diye sordu.

"TAKDİR SİZİN..."

İşte Kabaş'ın açıklaması şöyle:

"Meselenin hala bir atasözü ya da iddia edildiği gibi bir hakaret olduğunu sanan var mı? 12 yıl hapis istemi...250 bin lira tazminat... 20 gündür süren, hapiste tutukluluk hali... Takdir sizin."