4

Karaca, yüzlerce kum heykeli sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Ancak 2015'de orijinalinin 1/20 ölçeğine göre yaptıkları Keops Piramidi'ni değişen temalara rağmen yıkmak istemediklerine değinen Karaca, bu sanat eserini her ne kadar kumdan yapılmış olsa da ölümsüzleştirmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

3 kum heykeltraş piramidi 1000 ton kullanarak 15 günde yaptı

Karaca, yaptıkları her bir eserin tarihte yer tutmasını istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle en uzun süre ayakta kalan kum heykel olması için Keops Piramidi'ni yıkmıyoruz. Alanında dünyada bir örneği daha yok. Belki daha önce de aynı piramidi kumdan yapan olmuştur. Ancak 3 ay belki de bir yıl sonra yıkılmıştır. Tespit ettiğimiz en uzun ömürlü kum heykel 4 yıl kadar ayakta kalırken, bizim heykelimiz ise 5 yıldır ayakta. Bu rekoru geliştirmek ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almak için gerekli başvuruyu yaptık. Sürecin sonunda rekorlar kitabına gireceğini umuyoruz. Böylelikle her yıl 32 dilde 100 milyon adet basılan ve dünyada her ülkede satılan bir kitaba Antalya'nın ve etkinliğimizin adını eklemiş olacağız."

Heykelde yaklaşık 1000 ton kum kullanıldığını aktaran Karaca, 7 metre yüksekliğindeki piramidin 3 kum heykeltraş tarafından 15 günde yapıldığını sözlerine ekledi.