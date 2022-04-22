Küresel İklim Değişikliğinin etkileri nedir, sebepleri neler?

Küresel ısınmaya, atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünülüyor; karbondioksit, su buharı, metan gibi bazı gazların, Güneş'ten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğurarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı düşünülüyor.

Yerküre, Güneş'ten gelen kısa dalgalı ışınımın bir bölümünü yeryüzünde, bir bölümünü alt atmosferde emiyor. Güneş ışınımın bir bölümü ise, emilme gerçekleşmeden, yüzeyden ve atmosferden yansıyarak uzaya kaçıyor. Yüzeyde ve troposferde tutulan enerji, atmosfer ve okyanus dolaşımıyla yeryüzüne dağılıyor ve uzun dalgalı yer ışınımı olarak atmosfere geri veriliyor. Yeryüzünden salınan uzun dalgalı ışınımın önemli bir bölümü, yine atmosfer tarafından emiliyor ve daha az Güneş enerjisi alan yüksek enlemlerde ve düşük sıcaklıklarda salınıyor.