Kuruyemişçiye silahlı saldırı: 1 kişi öldü

(İHA)
03 Ekim 2021 Pazar, 18:20
<p>Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi.&nbsp;</p>

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. 

<p>İddiaya göre, saat 16.20 sıralarında İbo Osman Caddesi'nde bulunan bir kuruyemişçiye gelen motosikletli iki kişi pompalı tüfekle ateş açtı.&nbsp;</p>

İddiaya göre, saat 16.20 sıralarında İbo Osman Caddesi'nde bulunan bir kuruyemişçiye gelen motosikletli iki kişi pompalı tüfekle ateş açtı. 

<p>Açılan ateş sonucu Eren Teyyare (32) yaralanırken, zanlılar ise motosikletle kaçtı. Olay yerine vatandaşlar tarafından sağlık ekipleri çağrıldı. Kuruyemişçiye gelen sağlık ekipleri, Tayyare’nin hayatını kaybettiğini belirledi.&nbsp;</p>

Açılan ateş sonucu Eren Teyyare (32) yaralanırken, zanlılar ise motosikletle kaçtı. Olay yerine vatandaşlar tarafından sağlık ekipleri çağrıldı. Kuruyemişçiye gelen sağlık ekipleri, Tayyare’nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

<p>Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıları bulmak için çalışma başlattı.</p>

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıları bulmak için çalışma başlattı.

<p>Teyyare’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.</p>

Teyyare’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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