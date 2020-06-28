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'Kuş cenneti' olarak da bilinen Yayla Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Yayla Gölü için alınan karar ilçede sevinçle karşılandı.
Çameli ilçesindeki Kusuru Gölü de geçen yıl 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmişti.
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