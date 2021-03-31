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“SOKAĞIMIZ HAREKETLENDİ”

Sevgi Sokak’ta esnaflık yapan Alaattin Yerlikaya, çalışmalardan memnun olduklarını belirterek “Yaklaşık 4 yıldır sokakta esnaflık yapıyorum. Daha önce sokak aydınlatmasının patlak ampulünün değişmesini istediğimizde bile sıkıntı yaşıyorduk. Mevcut belediye yönetimi her sıkıntımızı çözmek için elinden geleni yapıyor. Tüm alt ve üst yapı işlerimiz yapıldı. Şimdi peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Peyzaj çalışmaları da çok güzel oluyor. Sokağımız çalışmalar sayesinde hareketlendi. Turizm sezonunda bunun etkisini daha iyi göreceğiz. Çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.