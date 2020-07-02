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Batığın olduğu lokasyonda daha önce dalış yapılmadığını belirten Saraçoğlu, "Uçak batırılmadan önce bu bölgede bir dalış gerçekleştirilmiyordu. Uçağın batırılmasıyla birlikte Kuşadası’nda yeni bir dalış noktası olmuş oldu. Dolayısıyla bu bölge su altı canlılığı açısından zenginleşti. Çünkü uçakta birçok balık yuvalandı. Dalgıçlar için vazgeçilmez bir dalış noktası oldu. Burada avlanmak yasak.