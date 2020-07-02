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Batığın olduğu lokasyonda daha önce dalış yapılmadığını belirten Saraçoğlu,
"Uçak batırılmadan önce bu bölgede bir dalış gerçekleştirilmiyordu. Uçağın
batırılmasıyla birlikte Kuşadası’nda yeni bir dalış noktası olmuş oldu.
Dolayısıyla bu bölge su altı canlılığı açısından zenginleşti. Çünkü uçakta
birçok balık yuvalandı. Dalgıçlar için vazgeçilmez bir dalış noktası oldu.
Burada avlanmak yasak.
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Su altı fotoğrafçılarının da batığa yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan
Saraçoğlu, "Buraya dünyanın birçok yerinden yabancı turistler ile
Türkiye'nin farklı noktalarından dalgıçlar geliyor. Her sene burayı merak eden
dalgıçları misafir ediyoruz ve su altının büyüleyen güzelliğini görme imkanı
buluyorlar." diye konuştu.
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