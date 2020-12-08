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Dünya’nın manyetik çekim alanı kutupları, kuzey ve güney kutbunun sıfır noktaları olduğu için, yüklü parçacıklar yoğun olarak bu bölgelerden giriş yaparlar. Bu yüzden sadece kutuplarda görülebilir ve kuzey (Aurora Borealis) ya da güney ışıkları (Aurora Australis) diye adlandırılırlar. Parçacıkların çarpışmaları sonucu yaydıkları enerji ve meydana çıkardıkları renkler, atomların kimyasal bileşimlerine bağlı olarak değişiyor.