Aurora denilen kutup ışıkları, Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların, Dünya atmosferinin en üst katmanıyla temas ettiğinde oluşançarpışma nedeniyle görülüyor. Yüksek hızlı enerjik parçacıklar, Dünya atmosferine temas ettiğinde buradaki atomlar ile çarpışıyor ve çıkardıkları yüksek enerjiyle ‘auroral ışıma’ denilen ışıkları yaratıyorlar.
Dünya’nın manyetik çekim alanı kutupları, kuzey ve güney kutbunun sıfır noktaları olduğu için, yüklü parçacıklar yoğun olarak bu bölgelerden giriş yaparlar. Bu yüzden sadece kutuplarda görülebilir ve kuzey (Aurora Borealis) ya da güney ışıkları (Aurora Australis) diye adlandırılırlar. Parçacıkların çarpışmaları sonucu yaydıkları enerji ve meydana çıkardıkları renkler, atomların kimyasal bileşimlerine bağlı olarak değişiyor.
Mavi auroral görüntüler, azot moleküllerinin bir yansıması. Moleküler oksijen ve azot, Dünya atmosferinin en yaygın bileşenleri. Dolayısıyla, auroral renkler de mavi, kırmızı ve yeşil oluyor. Atomik oksijen yüksek irtifalarda oluştuğu için, kutup ışıkları çoğunlukla yeşil üzerinde kırmızı renkler olarak görülürler.
Popular Science
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