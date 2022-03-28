Kütüphane Haftası ne zaman ilan edildi, hangi tarihte kutlanır?

Mart ayını son haftası Türkiye'de Kütüphane Haftası olarak kutlanıyor.

1964 yılından beri kutlanan haftada, kütüphanelerin sevilmesi ve daha çok kullanılması amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Bu sene 28 Mart ile başlayan hafta Kütüphaneler Haftası olarak pek çok etkinliği barındırıyor.

İşte Kütüphaneler Haftası hakkında tüm ayrıntılar....