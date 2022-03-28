Kütüphane Haftası ne zaman ilan edildi, hangi tarihte kutlanır?

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2022 Pazartesi, 13:26
<p>Mart ayını son haftası Türkiye'de <strong>Kütüphane Haftası</strong> olarak kutlanıyor.</p><p>1964 yılından beri kutlanan haftada, kütüphanelerin sevilmesi ve daha çok kullanılması amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Bu sene 28 Mart ile başlayan hafta Kütüphaneler Haftası olarak pek çok etkinliği barındırıyor.</p><p>İşte Kütüphaneler Haftası hakkında tüm ayrıntılar....</p>

Mart ayını son haftası Türkiye'de Kütüphane Haftası olarak kutlanıyor.

1964 yılından beri kutlanan haftada, kütüphanelerin sevilmesi ve daha çok kullanılması amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Bu sene 28 Mart ile başlayan hafta Kütüphaneler Haftası olarak pek çok etkinliği barındırıyor.

İşte Kütüphaneler Haftası hakkında tüm ayrıntılar....

<p><strong>Kütüphane Haftası, Türkiye'de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanıyor.</strong></p><p>Haftanın amacı, vatandaşların kütüphaneleri yakından tanımalarını sağlayarak kütüphanelerden daha çok yararlanmalarını sağlamak olarak belirtiliyor. <strong>11 Ocak 2012 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği"ne göre kütüphaneler, hafta boyunca Türk Kütüphaneciler Derneği yanı sıra, diğer mesleki sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak kutlama yapabiliyor.</strong></p>

Kütüphane Haftası, Türkiye'de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanıyor.

Haftanın amacı, vatandaşların kütüphaneleri yakından tanımalarını sağlayarak kütüphanelerden daha çok yararlanmalarını sağlamak olarak belirtiliyor. 11 Ocak 2012 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği"ne göre kütüphaneler, hafta boyunca Türk Kütüphaneciler Derneği yanı sıra, diğer mesleki sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak kutlama yapabiliyor.

<p>Hafta süresince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyuruluyor. </p><p><em>Okullarda kitap okuma ve kütüphane kullanma zevki, sevgisi ve alışkanlığının kazandırma amacıyla bilgi kaynakları ve kütüphane hizmetlerine yönelik bilgiler verme, çevredeki kütüphaneler geziler düzenleme gibi etkinlikler düzenleniyor.</em><br></p>

Hafta süresince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyuruluyor.

Okullarda kitap okuma ve kütüphane kullanma zevki, sevgisi ve alışkanlığının kazandırma amacıyla bilgi kaynakları ve kütüphane hizmetlerine yönelik bilgiler verme, çevredeki kütüphaneler geziler düzenleme gibi etkinlikler düzenleniyor.

<p><strong>Kütüphane Haftası'nın ilki, 1964 yılının 23-29 Kasım günlerinde kutlandı.&nbsp;</strong><br></p>

Kütüphane Haftası'nın ilki, 1964 yılının 23-29 Kasım günlerinde kutlandı. 

<p>Bu hafta kapsamında Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından <strong>"Fotoğraflarla Halk Kütüphaneleri"</strong>; Milli Kütüphane tarafından da koleksiyonunda bulunan el yazmaları, Müteferrika basımlarının tamamı, ilk taş basması eserleri <em>Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) </em>salonlarında sergilendi.<br></p>

Bu hafta kapsamında Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından "Fotoğraflarla Halk Kütüphaneleri"; Milli Kütüphane tarafından da koleksiyonunda bulunan el yazmaları, Müteferrika basımlarının tamamı, ilk taş basması eserleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) salonlarında sergilendi.

<p>Pek çok etkinliğin yanı sıra <em>Türk Hava Kurumu</em> ile anlaşma yapılarak hafta dolayısıyla hazırlandı,<strong> "kitap okuyanın dünyası zenginleşir"</strong>,<strong> "kitap ilme giden yoldur"</strong> gibi sözler yazılı dövizlerin başkentin kalabalık noktalarına uçaklardan atılması sağlandı.<br></p>

Pek çok etkinliğin yanı sıra Türk Hava Kurumu ile anlaşma yapılarak hafta dolayısıyla hazırlandı, "kitap okuyanın dünyası zenginleşir", "kitap ilme giden yoldur" gibi sözler yazılı dövizlerin başkentin kalabalık noktalarına uçaklardan atılması sağlandı.

<p>Kütüphane Haftası kutlamaları ile ilgili bir yönetmelik hazırlanarak<strong> 6 Mart 1982 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.</strong><br></p>

Kütüphane Haftası kutlamaları ile ilgili bir yönetmelik hazırlanarak 6 Mart 1982 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

<p>Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği'ne göre kutlamaların genel mesulü ve organizatörü<em> Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Türk Kütüphaneciler Derneği.&nbsp;</em><br></p>

Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği'ne göre kutlamaların genel mesulü ve organizatörü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Türk Kütüphaneciler Derneği. 

<p>Merkezde <em>"kütüphane ve kütüphanecilik meselelerini ele alan konularda kongre, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek"</em> taşradaki kütüphanelerde ise yeni yayınlan okuyuculara tanıtıcı sergiler düzenlemek, bölgedeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin sergileri ziyaretlerini sağlamak; yerel imkanlardan yararlanarak hafta ile ilgili duyurular yapmak, kütüphane ve kitap okuma konularını içeren makaleler hazırlayıp yerel basında yer almasını sağlamak gibi etkinlikler yapılması bekleniyor.<br></p>

Merkezde "kütüphane ve kütüphanecilik meselelerini ele alan konularda kongre, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek" taşradaki kütüphanelerde ise yeni yayınlan okuyuculara tanıtıcı sergiler düzenlemek, bölgedeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin sergileri ziyaretlerini sağlamak; yerel imkanlardan yararlanarak hafta ile ilgili duyurular yapmak, kütüphane ve kitap okuma konularını içeren makaleler hazırlayıp yerel basında yer almasını sağlamak gibi etkinlikler yapılması bekleniyor.

<p>2012 yılında Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği, halk kütüphanelerinin hizmetlerini düzenleyen diğer yönetmeliklerle birlikte kaldırıldı, 2012 yılında<em> “Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği"</em> yürürlüğe girdi.<br></p>

2012 yılında Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği, halk kütüphanelerinin hizmetlerini düzenleyen diğer yönetmeliklerle birlikte kaldırıldı, 2012 yılında “Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.

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