Kütüphane Haftası ne zaman ilan edildi, hangi tarihte kutlanır?
Mart ayını son haftası Türkiye'de Kütüphane Haftası olarak kutlanıyor.
1964 yılından beri kutlanan haftada, kütüphanelerin sevilmesi ve daha çok kullanılması amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Bu sene 28 Mart ile başlayan hafta Kütüphaneler Haftası olarak pek çok etkinliği barındırıyor.
İşte Kütüphaneler Haftası hakkında tüm ayrıntılar....
Kütüphane Haftası, Türkiye'de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanıyor.
Haftanın amacı, vatandaşların kütüphaneleri yakından tanımalarını sağlayarak kütüphanelerden daha çok yararlanmalarını sağlamak olarak belirtiliyor. 11 Ocak 2012 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği"ne göre kütüphaneler, hafta boyunca Türk Kütüphaneciler Derneği yanı sıra, diğer mesleki sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak kutlama yapabiliyor.
Hafta süresince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyuruluyor.
Okullarda kitap okuma ve kütüphane kullanma zevki, sevgisi ve alışkanlığının kazandırma amacıyla bilgi kaynakları ve kütüphane hizmetlerine yönelik bilgiler verme, çevredeki kütüphaneler geziler düzenleme gibi etkinlikler düzenleniyor.
Bu hafta kapsamında Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından "Fotoğraflarla Halk Kütüphaneleri"; Milli Kütüphane tarafından da koleksiyonunda bulunan el yazmaları, Müteferrika basımlarının tamamı, ilk taş basması eserleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) salonlarında sergilendi.
Merkezde "kütüphane ve kütüphanecilik meselelerini ele alan konularda kongre, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek" taşradaki kütüphanelerde ise yeni yayınlan okuyuculara tanıtıcı sergiler düzenlemek, bölgedeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin sergileri ziyaretlerini sağlamak; yerel imkanlardan yararlanarak hafta ile ilgili duyurular yapmak, kütüphane ve kitap okuma konularını içeren makaleler hazırlayıp yerel basında yer almasını sağlamak gibi etkinlikler yapılması bekleniyor.
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