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Taktk gelişimini değerlendiren Mbappe, "Küçüklüğümden bu yana soyunma odalarındayım. Taktikleri, farklı görüşleri dinliyorum. Her görüşe karşı anlayışlı oldum ve bu bana yardımcı oldu. Teknik direktör olmak, kendini başkasının yerine koymaktır. Buralarda olmak benim için önemli bir hediye. Bir futbolcuysan gelende kendini ve kendi kariyerini düşünüyorsun. Ben ise örneğin bir takım arkadaşına biri sinirlendiğinde kendimi onun yerine kolaylıkla koyabiliyorum." dedi.