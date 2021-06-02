Taktk gelişimini değerlendiren Mbappe, "Küçüklüğümden bu yana soyunma odalarındayım. Taktikleri, farklı görüşleri dinliyorum. Her görüşe karşı anlayışlı oldum ve bu bana yardımcı oldu. Teknik direktör olmak, kendini başkasının yerine koymaktır. Buralarda olmak benim için önemli bir hediye. Bir futbolcuysan gelende kendini ve kendi kariyerini düşünüyorsun. Ben ise örneğin bir takım arkadaşına biri sinirlendiğinde kendimi onun yerine kolaylıkla koyabiliyorum." dedi.
Falcao hakkında da konuşan Mbappe "Falcao bir yıldızdı ve bildiklerini aktarma tutkusu vardı. Benim için bir öğretmen gibiydi. Her zaman gol atmak istiyordu ve bana kendimi ifade edebileceğim alanı veriyordu. Ben gençtim, heyecanlıydım ve saatte 2 bin kilometre gitmek istiyordum. O ise kale önünde çok soğukkanlıydı, sakindi ve bu sükunetini bana da aktardı." dedi.
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