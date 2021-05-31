<p>NBA play-off mücadelesinde fanatik bir taraftar, Brooklyn Netsli Kyrie Irving'e şişe attı.</p>
1

NBA play-off mücadelesinde fanatik bir taraftar, Brooklyn Netsli Kyrie Irving'e şişe attı.

<p>Brooklyn Nets – Boston Celtics serisinin dördüncü maçının finalinden sonra bir Celtics taraftarı Kyrie Irving’in kafasına su şişesi attı. Olaya müdahale eden polisler taraftarı dışarıya çıkardı. Şişeyi atan seyircinin tutuklandığı da açıklandı.</p>
2

Brooklyn Nets – Boston Celtics serisinin dördüncü maçının finalinden sonra bir Celtics taraftarı Kyrie Irving’in kafasına su şişesi attı. Olaya müdahale eden polisler taraftarı dışarıya çıkardı. Şişeyi atan seyircinin tutuklandığı da açıklandı.

<p>Su şişesi Irving’in kafasını teğet geçti. Olaylar hakkında konuşan yıldız oyuncu, “Birçok eski alışkanlığın geri döndüğünü görüyoruz. Biletler için para ödediler, süper. Buraya gelip oyunumuzu izledikleri için minnettarım. Ama burası tiyatro değil. Performans sergileyen insanlara domates veya rastgele objeler fırlatmıyoruz.” dedi. Takım arkadaşı Kevin Durant de, “Biz hayvan değiliz ve burası bir sirk değil.” diyerek tepkisini ortaya koydu.</p>
3

Su şişesi Irving’in kafasını teğet geçti. Olaylar hakkında konuşan yıldız oyuncu, “Birçok eski alışkanlığın geri döndüğünü görüyoruz. Biletler için para ödediler, süper. Buraya gelip oyunumuzu izledikleri için minnettarım. Ama burası tiyatro değil. Performans sergileyen insanlara domates veya rastgele objeler fırlatmıyoruz.” dedi. Takım arkadaşı Kevin Durant de, “Biz hayvan değiliz ve burası bir sirk değil.” diyerek tepkisini ortaya koydu.

<p>Brooklyn Nets maçı 141-126 kazandı ve Boston Celtics karşısında seride 3-1 öne geçti. Kyrie Irving de maçı 39 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle tamamladı.</p>
4

Brooklyn Nets maçı 141-126 kazandı ve Boston Celtics karşısında seride 3-1 öne geçti. Kyrie Irving de maçı 39 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle tamamladı.

Video Haberler