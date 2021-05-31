3

Su şişesi Irving’in kafasını teğet geçti. Olaylar hakkında konuşan yıldız oyuncu, “Birçok eski alışkanlığın geri döndüğünü görüyoruz. Biletler için para ödediler, süper. Buraya gelip oyunumuzu izledikleri için minnettarım. Ama burası tiyatro değil. Performans sergileyen insanlara domates veya rastgele objeler fırlatmıyoruz.” dedi. Takım arkadaşı Kevin Durant de, “Biz hayvan değiliz ve burası bir sirk değil.” diyerek tepkisini ortaya koydu.