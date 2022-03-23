La Casa De Samsun: Türkiye'nin konuştuğu kardeşler soygunda dünya rekoru kırdı

Samsun’da bir benzin istasyonunda çalışan Recep Gezek ve ağabeyi Emre Gezek 16 milyar TL gibi bir rakamı nasıl oldu da hesaplarına aktarabildi diyen Levent, bugünkü köşesinde tarihi soyguna ilişkin çıkarımlarını şöyle sıraladı;

"* Olay yaklaşık bir ay önce 26-28 Şubat arasında gerçekleşmiş.

* Eldeki veriler bankanın yatırım bölümü ile mevduat bölümü arasındaki yazılım hatasından kaynaklandığını düşündürüyor. Yani olayda bir hackleme ya da hacker girişimi yok. Varsa soruşturmanın başka safhalarında ortaya çıkar.