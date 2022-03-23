La Casa De Samsun: Türkiye'nin konuştuğu kardeşler soygunda dünya rekoru kırdı

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 11:14
<p>&nbsp;Türkiye, Samsun’da&nbsp; tesadüf eseri mobil bankacılık uygulamasının açığını bularak hesaplarına 16 milyar TL geçiren iki kardeşi konuşuyor. &nbsp;</p>

 Türkiye, Samsun’da  tesadüf eseri mobil bankacılık uygulamasının açığını bularak hesaplarına 16 milyar TL geçiren iki kardeşi konuşuyor.  

<p>Recep&nbsp;ve Emre Gezek kardeşler özel bir bankada açtıkları yatırım hesabından milyarlarca lirayı buldukları açıkla kendi hesaplarına aktardı.&nbsp;</p>

Recep ve Emre Gezek kardeşler özel bir bankada açtıkları yatırım hesabından milyarlarca lirayı buldukları açıkla kendi hesaplarına aktardı. 

<p>Olayın ortaya çıkmasıyla kardeşler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma başlatıldı. Bankanın genel merkezi İstanbul’da olduğu için soruşturmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam edildi. </p><p>Banka hesapları dondurulan iki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.</p><p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;; min-height: 15px;"><br></p>

Olayın ortaya çıkmasıyla kardeşler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma başlatıldı. Bankanın genel merkezi İstanbul’da olduğu için soruşturmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam edildi.

Banka hesapları dondurulan iki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


<p>Hürriyet yazarı Sefer Levent, Samsun’da Recep Gezek ve Emre Gezek isimli kardeşlerin bir bankadan 16 milyar lirayı nasıl hesabına geçirdiklerine dair bir köşe yazısı kaleme aldı.</p>

Hürriyet yazarı Sefer Levent, Samsun’da Recep Gezek ve Emre Gezek isimli kardeşlerin bir bankadan 16 milyar lirayı nasıl hesabına geçirdiklerine dair bir köşe yazısı kaleme aldı.

<p>Samsun’da bir benzin istasyonunda çalışan Recep Gezek ve ağabeyi Emre Gezek 16 milyar TL gibi bir rakamı nasıl oldu da hesaplarına aktarabildi diyen Levent,&nbsp; bugünkü köşesinde tarihi soyguna ilişkin çıkarımlarını şöyle sıraladı;</p><p>"* Olay yaklaşık bir ay önce 26-28 Şubat arasında gerçekleşmiş.</p><p>* Eldeki veriler bankanın yatırım bölümü ile mevduat bölümü arasındaki yazılım hatasından kaynaklandığını düşündürüyor. Yani olayda bir hackleme ya da hacker girişimi yok. Varsa soruşturmanın başka safhalarında ortaya çıkar.</p>

Samsun’da bir benzin istasyonunda çalışan Recep Gezek ve ağabeyi Emre Gezek 16 milyar TL gibi bir rakamı nasıl oldu da hesaplarına aktarabildi diyen Levent,  bugünkü köşesinde tarihi soyguna ilişkin çıkarımlarını şöyle sıraladı;

"* Olay yaklaşık bir ay önce 26-28 Şubat arasında gerçekleşmiş.

* Eldeki veriler bankanın yatırım bölümü ile mevduat bölümü arasındaki yazılım hatasından kaynaklandığını düşündürüyor. Yani olayda bir hackleme ya da hacker girişimi yok. Varsa soruşturmanın başka safhalarında ortaya çıkar.

<p>* Tarihi soygun girişimi hafta sonu olduğu için banka, hesaplarındaki korkunç mevduat patlamasını çok geç fark ediyor.</p><p>* İki kardeş iki günde 70’e yakın sözde transfer işlemi yapıp sonunda 16 milyar TL’yi yatırım bankacılığından mevduat hesaplarına aktarmayı başarıyor.</p>

* Tarihi soygun girişimi hafta sonu olduğu için banka, hesaplarındaki korkunç mevduat patlamasını çok geç fark ediyor.

* İki kardeş iki günde 70’e yakın sözde transfer işlemi yapıp sonunda 16 milyar TL’yi yatırım bankacılığından mevduat hesaplarına aktarmayı başarıyor.

<p>* Banka başta bir anormallik olduğunu anlıyor transferler devam ederken hesaba bloke uyguluyor ama yine de ne olduğunu kestiremiyor. Kardeşlerin uyarısıyla da blokeyi kaldırıyor. Sonradan tekrar bloke koyuyor ama transferler çoktan yapılmış...</p><p>* 2 Mart’ta ‘çok para taşıdıkları için’ silahla polise yakalanmasalar belki de iki kardeş şimdiye çoktan sırra kadem basmıştı. Yakalanırlar mıydı, paranın ne kadarı kurtarılırdı, bilemem.</p>

* Banka başta bir anormallik olduğunu anlıyor transferler devam ederken hesaba bloke uyguluyor ama yine de ne olduğunu kestiremiyor. Kardeşlerin uyarısıyla da blokeyi kaldırıyor. Sonradan tekrar bloke koyuyor ama transferler çoktan yapılmış...

* 2 Mart’ta ‘çok para taşıdıkları için’ silahla polise yakalanmasalar belki de iki kardeş şimdiye çoktan sırra kadem basmıştı. Yakalanırlar mıydı, paranın ne kadarı kurtarılırdı, bilemem.

<p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>"Soygunda dünya rekoru kırdılar"</strong></p><p>Tarihteki en büyük soygunlara baktım.</p><p>* 2003’te Irak Savaşı başlamadan önce yağmalanan Merkez Bankası’ndan çalınan para 920 milyon dolar.</p><p>* Bağdat’taki Es Salaam Bank’tan bizzat bankanın güvenlik birimlerinin de işbirliği ile çalınan miktar ise 282 milyon dolardı.</p><p>* 1987 yılında Knigtsbridge’e giren soyguncular banka görevlileri ve müşterilerini rehin alarak kiralık kasaları boşalttı. Bu soygunun değeri ise 98 milyon dolardı.</p><p>* Brezilya Merkez Bankası’na 78 metre tünel kazıp ulaşan soyguncular 71 milyon doları çaldılar.</p>

"Soygunda dünya rekoru kırdılar"

Tarihteki en büyük soygunlara baktım.

* 2003’te Irak Savaşı başlamadan önce yağmalanan Merkez Bankası’ndan çalınan para 920 milyon dolar.

* Bağdat’taki Es Salaam Bank’tan bizzat bankanın güvenlik birimlerinin de işbirliği ile çalınan miktar ise 282 milyon dolardı.

* 1987 yılında Knigtsbridge’e giren soyguncular banka görevlileri ve müşterilerini rehin alarak kiralık kasaları boşalttı. Bu soygunun değeri ise 98 milyon dolardı.

* Brezilya Merkez Bankası’na 78 metre tünel kazıp ulaşan soyguncular 71 milyon doları çaldılar.

<p>* Bugüne kadarki en büyük kripto para soygunu ise geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşandı. Poly Network üzerinden 610 milyon dolarlık token çalındı. Şirket tüm parayı iade etmesi için hecker’a iş teklifinde bulundu. Böylece para geri alındı.</p><p>Özetle ne sanal alemde ne de gerçekte, ne kripto ne de banknot ister tünel kazarak ister merkez bankası yağmalayarak bu kadar parayı çalan ya da hesabına geçiren olmamış. Samsunlu kardeşler rekora imza atmış!</p>

* Bugüne kadarki en büyük kripto para soygunu ise geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşandı. Poly Network üzerinden 610 milyon dolarlık token çalındı. Şirket tüm parayı iade etmesi için hecker’a iş teklifinde bulundu. Böylece para geri alındı.

Özetle ne sanal alemde ne de gerçekte, ne kripto ne de banknot ister tünel kazarak ister merkez bankası yağmalayarak bu kadar parayı çalan ya da hesabına geçiren olmamış. Samsunlu kardeşler rekora imza atmış!

<p><strong>"Bankanın güvenlik sisteminde açık mı var?"</strong></p><p>Samsun’daki bu tarihi soygun girişimini soruşturmanın sadece adli makamlarla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Bankanın kendi güvenlik sistemlerini, yazılımlarını baştan aşağı elden geçirmesi ve soruşturmasının yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da ayrıca bir inceleme yapması muhtemel. Bugüne kadar bankanın yatırım bankacılığı biriminden mevduat hesaplarına aslında ‘olmayan’ başka paraların da aktarılıp aktarılmadığını bilmiyoruz. Bunları ancak resmi açıklamalar ile öğrenebiliriz."</p>

"Bankanın güvenlik sisteminde açık mı var?"

Samsun’daki bu tarihi soygun girişimini soruşturmanın sadece adli makamlarla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Bankanın kendi güvenlik sistemlerini, yazılımlarını baştan aşağı elden geçirmesi ve soruşturmasının yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da ayrıca bir inceleme yapması muhtemel. Bugüne kadar bankanın yatırım bankacılığı biriminden mevduat hesaplarına aslında ‘olmayan’ başka paraların da aktarılıp aktarılmadığını bilmiyoruz. Bunları ancak resmi açıklamalar ile öğrenebiliriz."

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