La Liga'da Enes Ünal, gol krallığına koşuyor

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 13:45
La Liga'da Enes Ünal, gol krallığına koşuyor

La Liga’da Getafe forması giyen Enes Ünal attığı gollerle takımını ayakta tutuyor. 

La Liga'da Enes Ünal, gol krallığına koşuyor

2021-2022 sezonuna suskun başlayan milli futbolcu, son haftalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. 

La Liga'da Enes Ünal, gol krallığına koşuyor

24 yaşındaki futbolcu 12 Şubat Cumartesi oynanan Atletico Madrid maçında da 2 gole imza attı.

La Liga'da Enes Ünal, gol krallığına koşuyor

24 yaşındaki futbolcu 12 Şubat Cumartesi oynanan Atletico Madrid maçında da 2 gole imza attı.

La Liga'da Enes Ünal, gol krallığına koşuyor

Bu sezon 23 lig maçının 19’unda ilk 11 başlayan Enes, kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşıyor. Milli futbolcu 2016-2017 sezonunda Twente forması ile 19 gol kaydetmişti.

La Liga'da Enes Ünal, gol krallığına koşuyor

İspanya La Liga’da lider konumda olan Real Madrid ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları karşılaşmada da maçın tek golünü atan Enes, bu sezon attığı gollerle Getafe’ye 17 puan kazandırdı.

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